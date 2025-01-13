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Право

Принята форма, по которой будут определять принципы прозрачности в ономастических наименованиях

Принята форма по ономастике, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 12:59 Фото: Zakon.kz
Министр культуры и информации РК приказом от 31 декабря 2024 года утвердил форму, предназначенную для сбора административных данных "Сведения о доле соблюдения принципов прозрачности в упорядочении ономастических наименований", ообщает Zakon.kz.

В частности, форма включает следующие сведения:

  • наименования областей, городов;
  • общее количество измененных названий населенных пунктов и их составных частей;
  • общая численность населения (человек);
  • количество участвовавшего в публичных слушаниях населения соответствующей территории (человек);
  • количество населения соответствующей территории, поддержавшего наименование и переименование ономастических объектов;
  • количество населения соответствующей территории, не поддержавшего наименование и переименование ономастических объектов;
  • доля соблюдения принципов прозрачности в упорядочении ономастических наименований в %.

Форма представляется в Комитет архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК.

Она предназначена для сбора административных данных и на безвозмездной основе размещена на интернет-ресурсе mam.gov.kz.

Форма представляется местными исполнительными органами до 1 декабря (включительно) после отчетного периода.

Приказ вводится в действие с 21 января 2025 года.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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