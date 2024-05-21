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Университету в Астане присвоят имя Куляш Байсеитовой

Казахский Национальный Университет Искусств переименуют, Куляш Байсеитова, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 17:44 Фото: VK/Казахский национальный университет искусств
Глава государства 21 мая поздравил работников культуры и искусства. На церемонии он сделал важное заявление по переименованию одного из университетов страны, сообщает Zakon.kz.

Так, Касым-Жомарт Токаев проинформировал, что принял решение присвоить Казахскому национальному университету искусств в Астане имя Куляш Байсеитовой.

"Это дань уважения выдающейся певице и талантливым деятелям искусства, оставившим свой след в истории. В конечном счете, это следует понимать как восстановление исторической справедливости. Путь старшего поколения в искусстве достойно продолжает наша современная молодежь. Очень важно поддерживать эту преемственность", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Куляш Байсеитова – советская, казахская оперная певица, драматическая актриса. Одна из основоположников казахского оперного искусства, лауреат двух Сталинских премий второй степени. Одна из первых обладательниц звания "Народный артист СССР" и одна из самых молодых (после Халимы Насыровой) за все годы его присвоения. Была организатором и бессменным руководителем Казахского театрального общества.

Кроме того, президент сообщил, что трем ведущим музеям РК присвоят национальный статус.

21 мая в Казахстане отмечают День работников культуры и искусства.

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