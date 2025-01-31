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События

Строительство АЭС в Казахстане: какие компании вошли в шорт-лист потенциальных поставщиков

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 14:18 Фото: pexels
Казахстан завершил конкурентный диалог с потенциальными поставщиками технологий для строительства атомной электростанции (АЭС). Об этом 31 января 2025 года заявили в Министерстве энергетики РК, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве также уточнили, кто вошел в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий.

"Госкорпорация "Росатом" вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков технологий для строительства атомной электростанции в Казахстане наряду с корейской компанией KHNP, китайской CNNC и французской EDF".Пресс-служба МЭ РК

При этом в Минэнерго заявили, что окончательное решение о выборе поставщика или консорциума для реализации проекта пока не принято.

"Оно будет принято в 2025 году с учетом национальных интересов Казахстана, международных норм и обязательств".Пресс-служба МЭ РК

Как сообщается, 21 января казахстанская делегация во главе с министром энергетики РК Алмасадамом Саткалиевым совершила рабочий визит в Россию. Этот визит стал завершающим этапом серии переговоров, направленных на оценку предложений от участников тендера.

"Ранее, с октября по декабрь 2024 года, аналогичные визиты состоялись в Республику Корея, Французскую Республику и Китайскую Народную Республику", – напомнили в пресс-службе МЭ РК.

29 января 2025 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, сколько времени понадобится для проектирования АЭС в Казахстане.

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Все новости про строительство атомной электростанции в Казахстане можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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