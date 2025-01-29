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Общество

Саткалиев о строительстве трех АЭС: Нельзя сначала запланировать одну, а потом другую

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 18:51 Фото: unsplash
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве 29 января 2025 года рассказал, что во втором квартале 2025 года будет внесен в правительство комплексный документ о строительстве АЭС, сообщает Zakon.kz.

Министр подтвердил, что для создания ядерного кластера действительно нужно минимум три АЭС, и он не оговорился. 

"При подготовке стратегического плана нужно, чтобы его еще утвердило правительство, мы будем исходить из необходимости строительства минимум трех АЭС. Все площадки будут определяться, исходя из общего плана размещения АЭС. Нельзя сначала одну запланировать, потом другую, так как нужно на начальном этапе понять конфигурацию сетей, схему выдачи мощностей, перетолков межгосударственных, напряжение сети, строительство подстанций, возможность использования технологий постоянного тока для передачи электроэнергии на дальние расстояния и так далее. Такой комплексный документ будет в ближайшее время подготовлен", – дополнил Саткалиев.

По его словам, документ планируется внести в правительство во втором квартале этого года. 

29 января министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, как быстро могут построить АЭС в Казахстане.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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