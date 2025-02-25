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События

Строительство АЭС в Казахстане: в МЭ назвали главных потенциальных поставщиков

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 22:41 Фото: unsplash
Сегодня, 25 февраля, состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли, посвященное рассмотрению предложений потенциальных поставщиков реакторной технологии для первой АЭС в стране, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Минэнерго РК.

По информации ведомства, в состав комиссии входят представители государственных органов РК, а также организаций атомной и энергетической отраслей.

"Как известно, Казахстан рассматривает возможность строительства атомной электростанции для обеспечения растущих потребностей страны в электроэнергии. При этом ключевыми приоритетами являются безопасность, надежность и экологичность будущей АЭС", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках процедуры открытого и конкурентного диалога Межведомственная комиссия изучает предложения ведущих мировых поставщиков реакторных технологий. Ранее компаниям, вошедшим в "шорт-лист", были направлены детальные вопросы, касающиеся технологических решений, систем безопасности, условий финансирования и экологических аспектов.

"В настоящее время в качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании CNNC (КНР, реактор HPR-1000), ГК "Росатом" (РФ, реактор ВВЭР-1200), KHNP (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200)", – отмечается в пресс-релизе. 

Работа по тщательному и всестороннему изучению предложений поставщиков реакторов будет продолжена. Окончательное решение будет принято с учетом всех факторов и в интересах Республики Казахстан, добавили в Минэнерго.

Ранее в Казахстане утвердили район строительства АЭС. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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