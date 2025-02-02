Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем печати

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев и работников СМИ с Национальным днем печати, сообщает Zakon.kz.

"Этот праздник – символ глубокого уважения к сотрудникам печатных изданий, чей самоотверженный труд способствует прогрессу страны и развитию государственности. Отечественная пресса неизменно выступает голосом народа и оплотом нашей духовности. Мы гордимся ее богатой историей и просветительскими традициями. Газеты и журналы играют особую роль в укреплении национального самосознания. Во многом именно на страницах печатных медиа представители интеллигенции высказываются по вопросам, волнующим общество", – говорится в официальном поздравлении президента.

Токаев напомнил, что в разное время выходившие в стране печатные издания всегда беззаветно служили интересам нации. Он отметил, что сегодня казахстанские профессиональные журналисты достойно продолжают этот славный путь, распространяя достоверную информацию и активно участвуя в утверждении общенациональных ценностей.

"Уверен, наши периодические издания будут и впредь вносить большой вклад в реализацию созидательных инициатив, формирование нового качества нации и укрепление единства народа", – добавил глава государства и пожелал всем благополучия и творческого вдохновения.

2 февраля в Казахстане отмечают новую праздничную дату – Национальный день печати. Дату утвердили 30 июня 2023 года.