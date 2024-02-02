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Токаев поздравил казахстанцев с Днем печати

Токаев поздравил казахстанцев с Днем печати Фото: akorda.kz
2 февраля 2024 года Касым-Жомарт Токаев опубликовал поздравление с Национальным днем печати, сообщает Zakon.kz.

По его словам, именно в этот день (2 февраля) в 1913 году вышел в свет первый номер газеты "Қазақ", стоявшей у истоков отечественной печати.

"Издание, выпускавшееся выдающимися сынами нашего народа – деятелями Алаш, сыграло огромную роль в консолидации нации в переломный период истории. Сохраняя приверженность идеалам свободы слова, печатная пресса страны по-прежнему является востребованным источником достоверной, объективной информации и качественной аналитики. Газеты и журналы поднимают насущные проблемы государства и общества, отражают широкую палитру мнений, способствуют продвижению фундаментальных общечеловеческих ценностей".Касым-Жомарт Токаев

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В Казахстане отмечается Национальный день печати

Президент уточнил, что журналисты печатных СМИ выдерживают высокие стандарты профессии, показывают пример деятельного патриотизма и гражданской ответственности.

"Уверен, что отечественные печатные издания продолжат содействовать укреплению единства нашего народа, внося значимый вклад в построение Справедливого Казахстана. Желаю всем здоровья, благополучия и творческих успехов!"Касым-Жомарт Токаев

2 февраля в Казахстане отмечают новую праздничную дату – Национальный день печати. Дату утвердили 30 июня 2023 года. Соответственно, в этом году праздник отмечается впервые.

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