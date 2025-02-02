Казахстан передал мазут и продукты Таджикистану в качестве гуманитарной помощи

В Душанбе состоялась церемония официальной передачи гуманитарной помощи от Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов вручил сертификат на пять тысяч тонн мазута директору Агентства по государственным материальным резервам при правительстве страны Нурмахмаду Ахмадзода.

"В рамках стратегических отношений двух стран руководством Казахстана принято решение об оказании Республике Таджикистан гуманитарной помощи на сумму 871,9 млн тенге – около $1,67 млн", – пояснил посол Казахстана.

Кроме того, Таджикистану передали продукты питания – 67 тонн растительного масла, 50 тонн молочных консервов и 325,6 тонны гречневой крупы на сумму 144,5 млн тенге – $276 тыс.

В посольстве отметили, что за последние пять лет объем казахстанской гуманитарной помощи Таджикистану составил около 20 млн долларов США.

Ранее сообщалось, что Казахстан предлагает Ирану поставку более 60 видов товаров отечественного производства и увеличить товарооборот до трех миллиардов долларов.