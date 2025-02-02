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Экономика и бизнес

Зерно, масло и мясо: Казахстан готов экспортировать в Иран более 60 видов товаров

продукты, импорт, магазины, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 10:24 Фото: pixabay
Казахстан предлагает Ирану поставку более 60 товаров отечественного производства и увеличить товарооборот до трех миллиардов долларов. Об этом заявили во время переговоров, которые состоялись в Алматы, сообщает Zakon.kz.

На встрече министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева с заместителем министра промышленности, рудников и торговли, главой Организации по развитию торговли Ирана Мохаммадом Али Дехганом Дехнави стороны обсудили увеличение взаимного товарооборота между странами.

"Мы видим большие перспективы в наращивании товарооборота с Ираном до 3 миллиардов долларов. Готовы предложить более 60 товарных позиций, включая зерновые, подсолнечное масло, мясную продукцию и другие товары на сумму 162 миллионов долларов для поставок на иранский рынок", – отметил Шаккалиев.

Он подчеркнул, что Казахстан активно реализует договоренности, достигнутые главами двух государств. Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке.

Важным событием, укрепляющим торговые отношения, станет предстоящая торгово-экономическая миссия, а также бизнес-форум в Тегеране в феврале 2025 года. Это откроет новые горизонты для бизнеса обеих стран, способствуя развитию торгово-экономического партнерства.

По итогам 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Ираном составил 296 миллионов долларов США, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Экспорт из нашей страны также показал ощутимый рост, увеличившись на 29,1%, и составил 100,6 миллиона долларов США.

Основными товарами, поставляемыми из Казахстана в Иран, являются ячмень, пшеница, семена рапса, говядина свежая или охлажденная, подсолнечное масло, кукуруза, баранина, козлятина и говядина.

Ранее в Бюро нацстатистики опубликовали отчет о внешнеторговом обороте Казахстана в январе – ноябре 2024 года, из которого стало ясно, какие страны лидируют по импорту товаров в РК.

Андрей Дюсупов
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