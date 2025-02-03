Казахстанские бойцы подразделения "Сұңқар" лидируют на соревнованиях в Дубае
По информации МВД РК, бойцы подразделения "Сұңқар" уверенно продолжают вести команду, лидируя по результатам первого и третьего дня соревнований.
"Третий этап "спасение офицера" сотрудники МВД Казахстана успешно прошли, отлично продемонстрировав навыки огневой подготовки и боевую сноровку. В результате все испытания они прошли за 2 минуты 11 секунд. Видео с эмоциями казахстанских бойцов сразу после прохождения состязаний поделились их коллеги", – говорится в сообщении.
Отмечается, что тем временем коллеги в Казахстане следят за прямым эфиром у экранов телевизоров и смартфонов с глубоким чувством патриотизма и гордости за соотечественников.
"Спасибо всем, кто болеет за нас. Поддержка земляков еще больше дает нам боевого духа", – поблагодарили казахстанцев бойцы.
В первый день турнира казахстанская команда "Сұңқар" завоевала "золото". По итогам трех дней бойцы спецподразделения МВД заняли вторую строчку турнирной таблицы. Также в десятке лидеров другие казахстанские команды силовиков – Национальная гвардия, Sardar B (СГО) и две команды КНБ (Arystan Team и SSN Aktau).
В прошлом году сункаровцы отличились сплоченностью. Один из участников сломал ногу, но при поддержке команды дошел до финиша. Такая сила единства вызвала восхищение у иностранцев и стала гордостью казахстанцев.