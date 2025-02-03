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События

Казахстанские бойцы подразделения "Сұңқар" лидируют на соревнованиях в Дубае

Казахстанские бойцы подразделения &quot;Сұңқар&quot; лидируют на соревнованиях в Дубае , фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 21:12 Фото: polisia.kz
В Дубае продолжаются международные соревнования The UAE SWAT Challenge 2025, где принимают участие сотрудники спецподразделений силовых структур более 100 стран, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, бойцы подразделения "Сұңқар" уверенно продолжают вести команду, лидируя по результатам первого и третьего дня соревнований.

"Третий этап "спасение офицера" сотрудники МВД Казахстана успешно прошли, отлично продемонстрировав навыки огневой подготовки и боевую сноровку. В результате все испытания они прошли за 2 минуты 11 секунд. Видео с эмоциями казахстанских бойцов сразу после прохождения состязаний поделились их коллеги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что тем временем коллеги в Казахстане следят за прямым эфиром у экранов телевизоров и смартфонов с глубоким чувством патриотизма и гордости за соотечественников.

"Спасибо всем, кто болеет за нас. Поддержка земляков еще больше дает нам боевого духа", – поблагодарили казахстанцев бойцы.

В первый день турнира казахстанская команда "Сұңқар" завоевала "золото". По итогам трех дней бойцы спецподразделения МВД заняли вторую строчку турнирной таблицы. Также в десятке лидеров другие казахстанские команды силовиков – Национальная гвардия, Sardar B (СГО) и две команды КНБ (Arystan Team и SSN Aktau).

В прошлом году сункаровцы отличились сплоченностью. Один из участников сломал ногу, но при поддержке команды дошел до финиша. Такая сила единства вызвала восхищение у иностранцев и стала гордостью казахстанцев.

Айсулу Омарова
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