#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
521.6
534.27
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
521.6
534.27
5.25
События

Женская команда МВД Казахстана обошла большинство соперников-мужчин в Дубае

Женская команда МВД РК обошла многие мужские на соревнованиях в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 11:00 Фото: polisia
В Дубае продолжаются международные соревнования SWAT Chellenge, где принимают участие сотрудники спецподразделений более 100 стран. Впечатлениями об участии в состязаниях поделилась представитель женской команды "Томирис", сообщает Zakon.kz.

Впервые в этом году наравне с мужчинами принимают участие женщины, представившие спецподразделения МВД Казахстана.

Преодолевая полосу препятствий, женщины-офицеры не уступают мужчинам в ловкости и навыках огневой стрельбы. По результатам третьего дня соревнований они обошли более 50 соперников. Кроме Казахстана, женские команды представили Таиланд и ОАЭ.

"Впервые наша команда принимает участие в таких соревнованиях крупного масштаба. Соревнования проходят наравне с мужчинами. Мы оставили многие мужские команды позади". "Томирис", алға!" – делится эмоциями Татьяна Долбышева.

Капитан полиции Долбышева – участница олимпийских соревнований 2014 года. В полиции служит 11 лет. Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, рекордсменка мира.

Другие участницы команды также имеют спортивные достижения на мировых площадках.

3 февраля сообщалось, что казахстанские бойцы подразделения "Сұңқар" лидируют на этих соревнованиях.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2025 года
События
10:43, Сегодня
Сколько дней казахстанцы отдохнут в марте 2025 года
Минэнерго Казахстана выступило с заявлением по поводу соглашения ОПЕК+
События
09:25, Сегодня
Минэнерго Казахстана выступило с заявлением по поводу соглашения ОПЕК+
Казахстанские бойцы подразделения "Сұңқар" лидируют на соревнованиях в Дубае
События
21:12, 03 февраля 2025
Казахстанские бойцы подразделения "Сұңқар" лидируют на соревнованиях в Дубае
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: