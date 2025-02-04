Женская команда МВД Казахстана обошла большинство соперников-мужчин в Дубае
Фото: polisia
В Дубае продолжаются международные соревнования SWAT Chellenge, где принимают участие сотрудники спецподразделений более 100 стран. Впечатлениями об участии в состязаниях поделилась представитель женской команды "Томирис", сообщает Zakon.kz.
Впервые в этом году наравне с мужчинами принимают участие женщины, представившие спецподразделения МВД Казахстана.
Преодолевая полосу препятствий, женщины-офицеры не уступают мужчинам в ловкости и навыках огневой стрельбы. По результатам третьего дня соревнований они обошли более 50 соперников. Кроме Казахстана, женские команды представили Таиланд и ОАЭ.
"Впервые наша команда принимает участие в таких соревнованиях крупного масштаба. Соревнования проходят наравне с мужчинами. Мы оставили многие мужские команды позади". "Томирис", алға!" – делится эмоциями Татьяна Долбышева.
Капитан полиции Долбышева – участница олимпийских соревнований 2014 года. В полиции служит 11 лет. Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, рекордсменка мира.
Другие участницы команды также имеют спортивные достижения на мировых площадках.
3 февраля сообщалось, что казахстанские бойцы подразделения "Сұңқар" лидируют на этих соревнованиях.
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