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Общество

В Шымкенте чиновник и медсестра получали взятки от родителей детей с инвалидностью

За незаконное оформление инвалидности осудили шымкентцев, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 19:52 Фото: Zakon.kz
Начальник отдела Департамента труда и социальной защиты Шымкента и медсестра городской поликлиники признаны виновными в незаконном оформлении инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет, что медсестра являлась посредником, а бывший начальник отдела систематически получал взятки в размере 500 тыс. тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за продление инвалидности.

"Риски были выявлены в процессе назначения инвалидности, содействия трудоустройству и предоставления социальных выплат, а также в сфере использования бюджетных средств для социальных услуг. В этой области департамент зарегистрировал уголовное дело. Был вынесен приговор в отношении начальника отдела департамента труда и социальной защиты и сотрудника городской поликлиники, которые систематически брали взятки от родителей детей-инвалидов за оформление инвалидности".Руководитель управления Департамента по противодействию коррупции Шымкента Жандос Бекасанов

По словам Жандоса Бекасанова, начальник отдела оштрафован на 23 млн тенге, а медсестра – на 10 млн тенге.

Ранее сообщалось о другом приговоре. Экс-начальнику колонии Алматинской области вынесли приговор.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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