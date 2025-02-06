#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
События

В Жетысае открылось современное ангиографическое отделение

реконструкция в больнице, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 18:22 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В Жетысайской центральной районной больнице Туркестанской области провели капитальную реконструкцию, сообщает Zakon.kz.

В рамках пилотного национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе" в 2023 году проведен капитальный ремонт здания Жетысайской центральной районной больницы, дополнительно построены современное приемное отделение и здание магнитно-резонансной томографии (МРТ). Капитальный ремонт выполнен на средства из республиканского бюджета.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Также установлено современное медицинское оборудование "Ангиограф", благодаря преданности врачей своей профессии, сейчас больным проводятся сложные операции по сердечно-сосудистым заболеваниям. Те, кто получил лечение, благодарят за то, что нашли лекарство от недуга. Этот аппарат для проведения коронарографии пока действует только в Жетысае. Жители соседнего района также могут получить здесь этот вид услуг.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Сегодня в районной больнице работает 1241 сотрудник. Численность прикрепленного населения к больнице – 85 315 человек.

Стоит отметить, что с 2017 года посредством медицинского оборудования компьютерного томографа (КТ) оказываются медицинские услуги населению.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На 2025 год запланировано приобретение магнитно-резонансного томографа (МРТ).

В настоящее время ведется планомерная работа по приобретению статуса многопрофильной больницы, а также повышению качества обслуживания пациентов для развития медицинской сферы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Новорожденного и его мать доставили в больницу вертолетом МЧС РК
События
18:25, Сегодня
Новорожденного и его мать доставили в больницу вертолетом МЧС РК
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: