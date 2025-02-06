В Жетысае открылось современное ангиографическое отделение

В Жетысайской центральной районной больнице Туркестанской области провели капитальную реконструкцию, сообщает Zakon.kz.

В рамках пилотного национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе" в 2023 году проведен капитальный ремонт здания Жетысайской центральной районной больницы, дополнительно построены современное приемное отделение и здание магнитно-резонансной томографии (МРТ). Капитальный ремонт выполнен на средства из республиканского бюджета.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Также установлено современное медицинское оборудование "Ангиограф", благодаря преданности врачей своей профессии, сейчас больным проводятся сложные операции по сердечно-сосудистым заболеваниям. Те, кто получил лечение, благодарят за то, что нашли лекарство от недуга. Этот аппарат для проведения коронарографии пока действует только в Жетысае. Жители соседнего района также могут получить здесь этот вид услуг.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Сегодня в районной больнице работает 1241 сотрудник. Численность прикрепленного населения к больнице – 85 315 человек.

Стоит отметить, что с 2017 года посредством медицинского оборудования компьютерного томографа (КТ) оказываются медицинские услуги населению.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

На 2025 год запланировано приобретение магнитно-резонансного томографа (МРТ).

В настоящее время ведется планомерная работа по приобретению статуса многопрофильной больницы, а также повышению качества обслуживания пациентов для развития медицинской сферы.