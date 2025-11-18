#АЭС в Казахстане
События

Трагедия в селе Алгабас: озвучена актуальная информация

сгоревший в Алгабасе дом, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 17:13 Фото: акимат Туркестанской области
Вице-премьер Канат Бозумбаев провел заседание правительственной комиссии по пожару в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области и дал поручения по расследованию причин, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы правительства, о принимаемых оперативных мерах доложили министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев, вице-министр просвещения Асылбек Ахметжанов, аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Семьям погибших оказывают необходимую помощь. Трое пострадавших в пожаре находятся в реанимации.

Установлено, что к моменту прибытия спасателей один из пострадавших, 1986 г.р., выбрался из дома сам. Он получил 12% ожогов поверхности тела, состояние оценивается как тяжелое.

"Еще двое пострадавших, 1991 г.р. и 2018 г.р., были экстренно госпитализированы с ожогами 30% и 11% поверхности тела, находятся на аппарате ИВЛ. Для оказания неотложной помощи на место вылетела бригада медицинской авиации из Шымкента", – сказано в сообщении.

Причина пожара устанавливается. Проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 292 УК РК (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На месте пожара работает оперативная группа из числа руководителей Комитета противопожарной службы и Управления дознания.

Вице-премьер поручил акимату и Министерству труда и соцзащиты оказать в полном объеме необходимую материальную помощь семьям погибших. Министерству здравоохранения – держать на контроле состояние пострадавших. При необходимости с использованием санавиации организовать транспортировку пострадавших в Астану. Министерству внутренних дел – взять на контроль ход досудебного расследования по факту гибели людей.

Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматами регионов поручено провести рейды и обходы жилого сектора, особенно домов семей социально уязвимых слоев населения, общежитий и хостелов. В рамках рейдов проверить состояние печных систем и в случае выявления неисправностей принять оперативные меры по их устранению.

Утром 18 ноября 2025 года в селе Алгабас Туркестанской области произошел пожар, в котором погибли девять детей и трое взрослых. Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что во время пожара в доме было две семьи. Погибшие несовершеннолетние – дети из одной большой семьи, их отцы – родные братья.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу трагедии. По его поручению создана правительственная комиссия.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
