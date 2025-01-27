Приговор Дикому Арману и Кайрату Кудайбергену: в суде дали разъяснение и раскрыли подробности

В Алматы сегодня, 27 января 2025 года, вынесли приговор криминальному авторитету Дикому Арману, экс-сотруднику КНБ Руслану Искакову и бывшему депутату маслихата Кайрату Кудайбергену. В суде приговор разъяснили и раскрыли подробности дела, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело в отношении руководителей преступной группы Армана Джумагельдиева и членов его вооруженной группы, а также экс-начальника 5-го департамента КНБ РК Руслана Искакова, бывшего депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена и других лиц рассмотрено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы.

Судом установлено, что в 2016 году Искаков, будучи заместителем начальника 5-го департамента КНБ РК, обещав покровительство со стороны органов национальной безопасности в своем лице, склонил к сотрудничеству Джумагельдиева.

"Джумагельдиев, заручившись поддержкой органов КНБ, для расширения сфер криминального влияния на территории Казахстана и за ее пределами приступил к формированию преступной организации. Для этого на ключевые роли в преступной организации были привлечены ранее знакомые лица, отличающиеся психологической устойчивостью, отсутствием страха перед уголовным преследованием и хорошей физической подготовкой. Все члены преступного объединения Джумагельдиева были разделены на организационно, функционально и территориально обособленные группы, подчинявшиеся непосредственно ему". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

В суде отметили, что подразделением КНБ, возглавляемым Искаковым, был ликвидирован ряд организованных преступных групп, конкурирующих с преступной организацией Джумагельдиева. Вместе с тем со стороны Искакова не предпринимались никакие действия по пресечению незаконной деятельности группировки Джумагельдиева.

"С декабря 2017 года Джумагельдиев контролировал деятельность своего преступного объединения дистанционно, находясь в Турецкой Республике. Периодически он осуществлял сборы руководителей структурных подразделений и участников организации в Казахстане, Турции и ОАЭ". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

Группировка Джумагельдиева, как установлено судом, "систематически занималась поиском потенциальных жертв для расширения сферы влияния и обеспечения финансовых поступлений".

К примеру, в начале июня 2021 года члены организации узнали о задолженности одного из жителей Туркестанской области в размере 25 млн тенге перед его знакомыми. Подчиненные Джумагельдиева, избив потерпевшего и пригрозив сбросить его с шестого этажа гостиницы в Шымкенте, вынудили его отдать 23 млн тенге, 12 млн из которых присвоены подсудимыми.

"В начале 2022 года Искаков, Джумагельдиев и экс-депутат маслихата Кудайберген выступили ключевыми организаторами массовых беспорядков с целью насильственного захвата власти. Для этого Джумагельдиев заблаговременно прибыл в Казахстан в декабре 2021 года. Во время январских событий Кудайберген в гостинице "Казахстан" организовал штаб, куда им была приглашена группировка Джумагельдиева, и откуда они руководили действиями вооруженной группы и других людей, присоединившихся к ним". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

Судом установлено, что 5 января 2022 года банда Джумагельдиева и его сторонники дважды выходили на Площадь Республики в Алматы. Их целью было объединение участников массовых беспорядков и создание неконституционного органа в форме "Народного совета" для выдвижения требований к действующей власти.

"Впоследствии Джумагельдиев принял решение увеличить количество участников массовых беспорядков. Для этого он вызвал в Алматы членов своей банды из Шымкента для дальнейшего их участия в выходе на площадь". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

Также судом установлено, что Кудайберген незаконно организовал сбор людей из числа спортсменов и других лиц возле гостиницы "Казахстан" под видом оказания содействия в защите объектов бизнеса, с дальнейшей целью объединения с преступной группой Джумагельдиева.

"После задержания руководства КНБ в ночь с 5 на 6 января 2022 года Искаков, осознавая неизбежный провал плана по организации массовых беспорядков, решил скрыть следы преступления. Под предлогом стабилизации ситуации в Алматы он отдал указание Джумагельдиеву похищать людей и удерживать их в гостиницах "Казахстан" и The Ritz Carlton Almaty". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

Так, с 6 по 7 января 2022 года, прикрываясь борьбой с мародерами и участниками беспорядков, члены банды Джумагельдиева незаконно задерживали мирных жителей. Задержанных подвергали жестокому избиению, обыскам, унижениям и допросам. Кроме того, под видеозапись некоторых из них вынуждали признаваться в кражах и участии в экстремистской деятельности ДВК.

К примеру, около гостиницы The Ritz Carlton Almaty около 15 членов преступной группы Джумагельдиева, выполняя его поручение, остановили проезжавший мимо автомобиль и высадили находившихся в нем пятерых граждан. Одного из пассажиров нападавшие ударили по голове молотком, отчего он потерял сознание. После чего потерпевших против их воли принудительно завели в подземный паркинг гостиницы, где у них отобрали денежные средства и личное имущество. Далее потерпевшие были раздеты до нижнего белья и избиты. При этом их заставили признаться в участии в массовых беспорядках и кражах чужого имущества.

Всего, как установлено судом, членами банды похищено и подвергнуто избиению 34 потерпевших. В последующем 24 задержанных лиц незаконно содержались в складских помещениях одного из ТОО.

Кроме того, под видом восстановления порядка в Алматы и ради создания благонадежного алиби банда Джумагельдиева и его сторонников возвратила пожарную машину ДЧС Алматы и организовала охрану 12-й городской больницы, а также инициировала раздачу продуктов питания жителям Алматы.

"Достоверно установлено, что Джумагельдиев имитировал борьбу с участниками беспорядков и все его действия были направлены на сокрытие следов преступлений, которые он организовал. Указанные преступные действия фигурантов дела подтверждены стабильными показаниями свидетелей, экспертизами, видеодоказательствами, исследованными в суде". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

Приговором суда:

Арман Джумагелдиев признан виновным по статьям 262 ч. 1, 268 ч. 1, 272 ч. 1, 272 ч. 2, 28 ч. 3-125 ч. 3 п. 1, 126 ч. 3 п. 1 УК РК и ему назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы ;

признан виновным по статьям 262 ч. 1, 268 ч. 1, 272 ч. 1, 272 ч. 2, 28 ч. 3-125 ч. 3 п. 1, 126 ч. 3 п. 1 УК РК и ему назначено наказание в виде ; Руслан Искаков признан виновным по статьям 262 ч. 3, 272 ч. 1, 362 ч. 4 п. 3, 28 ч. 3-125 ч. 3 п. 1, 28 ч. 3-126 ч. 3 п. 1, 268 ч. 3 УК РК и ему назначено наказание в виде 15,6 лет лишения свободы ;

признан виновным по статьям 262 ч. 3, 272 ч. 1, 362 ч. 4 п. 3, 28 ч. 3-125 ч. 3 п. 1, 28 ч. 3-126 ч. 3 п. 1, 268 ч. 3 УК РК и ему назначено наказание в виде ; Кайрат Кудайберген признан виновным по статьям 272 ч. 1, ч. 2, 126 ч. 2 п. 1 и 7 УК РК и ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы .

"Другим участникам массовых беспорядков – членам банды Джумагелдиева (всего 13 лиц) назначены наказания от 10 до 15,5 лет лишения свободы. Иным участникам массовых беспорядков, не входящих в состав банды, назначены наказания от 1,5 до семи лет лишения свободы". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

В отношении ряда осужденных будет внесено представление о лишении государственных наград.

"Приговор не вступил в законную силу". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы огласили приговор по одному из самых громких дел в истории современного Казахстана о январских событиях. В числе главных фигурантов – Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, а также бывший начальник управления КНБ Руслан Искаков и экс-депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген.