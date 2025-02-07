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События

Главврач детского реабилитационного центра в Таразе поплатился за бездействие

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 16:13 Фото: pexels
Главного врача детского реабилитационного центра в Таразе привлекли к ответственности за несообщение о правонарушениях в отношении несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 7 февраля 2025 года заявили, что специалисты через социальные сети выявили случай буллинга.

Как оказалось, трое подростков издевались над двумя несовершеннолетними в областном детском реабилитационном центре "Аяла".

После расследования было установлено, что мать пострадавших детей неоднократно обращалась в администрацию центра с просьбой принять меры. К сожалению, ее заявления оставались без ответа.

В результате главврача привлекли к ответственности по ст.127-1 КоАП РК ("Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних"). Ему выписан штраф.

Ранее мы напоминали, что казахстанцев ждут штрафы и конфискация транспортного средства за заезд на лед Бурабая.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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