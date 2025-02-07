Главврач детского реабилитационного центра в Таразе поплатился за бездействие
В пресс-службе прокуратуры Жамбылской области 7 февраля 2025 года заявили, что специалисты через социальные сети выявили случай буллинга.
Как оказалось, трое подростков издевались над двумя несовершеннолетними в областном детском реабилитационном центре "Аяла".
После расследования было установлено, что мать пострадавших детей неоднократно обращалась в администрацию центра с просьбой принять меры. К сожалению, ее заявления оставались без ответа.
В результате главврача привлекли к ответственности по ст.127-1 КоАП РК ("Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних"). Ему выписан штраф.
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