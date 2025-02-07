#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
515.31
533.96
5.3
Общество

Казахстанцев ждут штрафы и конфискация: чем может закончиться заезд на лед Бурабая

Казахстанцев ждут штрафы и конфискация: чем может закончится заезд на лед Бурабая, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 12:30 Фото: pexels
Дирекция Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" выступила с важным обращением к туристам. В нем сказано, что кататься на квадроциклах на водоемах, включая озеро Бурабай, запрещено согласно правилам посещения заповедных зон, сообщает Zakon.kz.

Администрация подчеркивает, что разрешений на ведение такого вида бизнеса на территории нацпарка не выдавалось.

Кроме того, вокруг озер установлены информационные аншлаги "Заезд на озеро запрещен".

Ежедневные рейды показали, что за период с 1 января по 5 февраля 2025 года зафиксировано 8 фактов съезда квадроциклов с дороги общего пользования на ледовую гладь озера Боровое.

По всем случаям наложены административные штрафы с конфискацией транспортных средств.

"О фактах нарушений природоохранного законодательства, в том числе и о выезде транспортных средств на ледовую поверхность озер, просим сообщать в Центр оперативного управления (ЦОУ) ГНПП по телефону 8 (716 36)7-17-15".Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 12:30
Рысь вышла к туристам в парке Бурабай – удивительные кадры
, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 12:30

Ранее парк "Бурабай" выступил с обращением к посетителям, любителям спортивной рыбалки, арендаторам и иным заинтересованным лицам. Согласно ему, парк с 26 ноября 2024 года начинает работать по новым тарифам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
В Туркестане специальная рабочая группа начала разъяснительную работу по развитию рыбного хозяйства
Общество
13:20, Сегодня
В Туркестане специальная рабочая группа начала разъяснительную работу по развитию рыбного хозяйства
В Туркестане молодежь провела субботник у дома ветерана
Общество
13:13, Сегодня
В Туркестане молодежь провела субботник у дома ветерана
На Казахстан приходится свыше 60% всех привлеченных инвестиций в Центральной Азии
Общество
12:43, Сегодня
На Казахстан приходится свыше 60% всех привлеченных инвестиций в Центральной Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: