Казахстанцев ждут штрафы и конфискация: чем может закончиться заезд на лед Бурабая

Дирекция Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" выступила с важным обращением к туристам. В нем сказано, что кататься на квадроциклах на водоемах, включая озеро Бурабай, запрещено согласно правилам посещения заповедных зон, сообщает Zakon.kz.

Администрация подчеркивает, что разрешений на ведение такого вида бизнеса на территории нацпарка не выдавалось.

Кроме того, вокруг озер установлены информационные аншлаги "Заезд на озеро запрещен".

Ежедневные рейды показали, что за период с 1 января по 5 февраля 2025 года зафиксировано 8 фактов съезда квадроциклов с дороги общего пользования на ледовую гладь озера Боровое.

По всем случаям наложены административные штрафы с конфискацией транспортных средств.

"О фактах нарушений природоохранного законодательства, в том числе и о выезде транспортных средств на ледовую поверхность озер, просим сообщать в Центр оперативного управления (ЦОУ) ГНПП по телефону 8 (716 36)7-17-15". Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

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Ранее парк "Бурабай" выступил с обращением к посетителям, любителям спортивной рыбалки, арендаторам и иным заинтересованным лицам. Согласно ему, парк с 26 ноября 2024 года начинает работать по новым тарифам.