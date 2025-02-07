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События

На границе Казахстана и России задержаны грузовики с контрабандными вейпами

На границе Казахстана и России задержаны грузовики с контрабандными вейпами, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 01:16 Фото: gov.kz
Сотрудники департамента государственных доходов (ДГД) по Актюбинской области совместно с Пограничной службой КНБ РК задержали два грузовых автомобиля на автомобильном пункте пропуска "Жайсан", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ДГД, машины должны были следовать транзитом по маршруту Российская Федерация – Республика Узбекистан.

"При изучении товаросопроводительных документов было принято решение об идентификации заявленного товара "станок для притирки плоских уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры", – говорится в сообщении.

По результатам проверки были выявлены электронные сигареты (вейп) 13 420 штук, заправочная смесь для электронных сигарет (вейп) 2 080 штук и СНЮС (вид некурительного табачного изделия) 15 050 штук.

По данному факту материалы на автотранспортные средства и товары переданы в ДЭР по Актюбинской области для принятия дальнейшего процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в Костанае изъяли вейпов на 85 млн тенге. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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