На границе Казахстана и России скопилось около 160 грузовиков

На автомобильном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области скопилось около 160 грузовых автомобилей, следующих в Россию. Об этом сообщили Zakon.kz 15 сентября 2026 года в пресс-службе Комитета государственных доходов.

Причина – ремонтные работы на российском пункте пропуска "Сагарчин".

Известно, что с 4 сентября там меняют дорожное покрытие, поэтому движение организовано по одной полосе в реверсивном режиме. Из-за этого снизилась пропускная способность пункта и увеличилось время проезда через границу.

Казахстанские госорганы усилили работу на пункте пропуска "Жайсан".

"Для ускорения движения регулируют транспортные потоки, часть машин направляют на близлежащие пункты пропуска, а количество слотов в электронной очереди корректируют с учетом пропускной способности российской стороны". Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

С водителями также проводят разъяснительную работу.

Как заверили в ведомстве, ситуация находится на контроле.

"Перевозчикам рекомендуют учитывать обстановку на границе при планировании маршрутов", – говорится в заключительной части.

Мы также рассказывали, что с 11 сентября 2026 года на трассе Алматы – Бишкек в районе Каскелена временно ограничат движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.