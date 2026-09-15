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События

На границе Казахстана и России скопилось около 160 грузовиков

Фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки, трасса, дорога, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2026 13:10 Фото: pexels
На автомобильном пункте пропуска "Жайсан" в Актюбинской области скопилось около 160 грузовых автомобилей, следующих в Россию. Об этом сообщили Zakon.kz 15 сентября 2026 года в пресс-службе Комитета государственных доходов.

Причина – ремонтные работы на российском пункте пропуска "Сагарчин".

Известно, что с 4 сентября там меняют дорожное покрытие, поэтому движение организовано по одной полосе в реверсивном режиме. Из-за этого снизилась пропускная способность пункта и увеличилось время проезда через границу.

Казахстанские госорганы усилили работу на пункте пропуска "Жайсан".

"Для ускорения движения регулируют транспортные потоки, часть машин направляют на близлежащие пункты пропуска, а количество слотов в электронной очереди корректируют с учетом пропускной способности российской стороны".Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

С водителями также проводят разъяснительную работу.

Как заверили в ведомстве, ситуация находится на контроле.

"Перевозчикам рекомендуют учитывать обстановку на границе при планировании маршрутов", – говорится в заключительной части.

Мы также рассказывали, что с 11 сентября 2026 года на трассе Алматы – Бишкек в районе Каскелена временно ограничат движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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