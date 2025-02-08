Президент РК: Мы принимаем меры для повышения статуса человека труда в обществе

По словам главы государства Касым-Жомарта Токаева, в стране немало квалифицированных специалистов, отвечающих современным требованиям: учителей, врачей, ученых, инженеров, рабочих и других, сообщает Zakon.kz.

Молодежь Казахстана, отмечает Акорда, ярко проявляет себя и в креативной индустрии.





"Благодаря успехам наших граждан Казахстан все больше узнают в мире как страну талантливых и трудолюбивых людей. Государство будет всячески содействовать развитию креативной индустрии. Сейчас создается специальный фонд, который займется системной поддержкой проектов по литературе, музыке, кино, сериалам и компьютерным играм. Для молодежи это еще один мощный ресурс для самореализации. Очень важно честно трудиться и зарабатывать, то есть быть ответственным гражданином. Нынешний год объявлен Годом рабочих профессий. Мы принимаем меры для повышения статуса человека труда в обществе. Приоритетной задачей является формирование культа труда. Любой труд в почете, особенно большого уважения заслуживает наша молодежь, выбравшая рабочие профессии", – заявил президент.

Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев отметил, что трудиться во имя процветания государства – наш долг. Он выразил уверенность в том, что благодаря прочному единству и неиссякаемой энергии нашей молодежи общими силами будет построен Справедливый Казахстан.

На форуме выступили руководитель алматинского кампуса молодежного движения "Жаңа адамдар" Владимир Изюмников, пресс-секретарь движения Алпамыс Абилов, руководитель гражданской кампании "Тұмар" Галия Тузен, руководитель гражданской кампании "Халық қаһары" Алихан Сарсенов, руководитель гражданской кампании Antitrash Бауыржан Аманов, которые высказались в поддержку реформ, инициированных президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее Токаев выступил на молодежном форуме "Жаңа адамдар". Во время выступления глава государства указал на значимость патриотического настроя, установления верховенства Закона и Порядка в обществе, экологической акции "Таза Қазақстан".

