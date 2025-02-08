Токаев выступил на молодежном форуме "Жаңа адамдар"

Руководитель движения Асель Баденова рассказала президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о результатах деятельности "Жаңа адамдар". По ее словам, организация насчитывает около 15 тыс. молодых активистов и имеет кампусы в 19 городах страны, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на сегодняшний день ими были организованы десятки гражданских инициатив и акций. Молодые люди ведут борьбу с вандализмом, незаконными свалками, продажей спиртных напитков несовершеннолетним, наркоторговлей и другими социальными болезнями, открыто и активно выражая свою гражданскую позицию.

Обращаясь к участникам форума, глава государства выразил признательность молодежи, неравнодушной к судьбе своей Родины. Он отметил, что радуется успехам и поддерживает каждую инициативу юных соотечественников.

"Я всегда говорю о том, что молодежь Казахстана креативная. Только что были высказаны замечательные идеи и добрые начинания. Слушая ваши выступления, вдыхая атмосферу форума, я испытываю невероятное по силе чувство гордости за нашу молодежь и уверенность за будущее Казахстана. Молодым везде у нас дорога. Будущее нашей страны в руках интеллектуальной, образованной, идущей в ногу со временем молодежи. Я как президент возлагаю на вас большие надежды", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал нынешний период в истории нашей страны переломным и указал на то, что перед обществом стоят высокие цели.

"Казахстан должен стать самым передовым государством. Мы должны стать нацией, которая не только учится, но и у которой учатся другие. Воплощать все начинания в жизнь предстоит молодым людям. "Жаңа адамдар" – это отражение нового общества, новая реальность. Это движение, объединившее ответственную молодежь. Благодарю вас за поддержку нашей стратегии. Ваши транспаранты отражают самую суть наших реформ, основанных на концепции строительства Справедливого Казахстана, обеспечения Закона и Порядка", – сказал глава государства.

Ранее Токаев заявил, что построение Справедливого Казахстана требует еще много работы.