События

Задержание полицейского начальника попало на видео в Жамбылской области

Фото: pexels
Громкий скандал разгорается в правоохранительных органах Жамбылской области. Начальник административной полиции Сарысуского района был задержан коллегами по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передает Zakon.kz.

Кадры с места инцидента, на которых запечатлен процесс допроса нетрезвого чиновника его же коллегами, были опубликованы в Instagram-аккаунте "taldykorganec_kolesa".

Автор публикации отмечает, что сразу после дорожного инцидента оскандалившийся страж порядка экстренно оформил больничный лист.

"Начальника адмполиции Сарысуского района Жамбылской области Акимжана Канатбекова, предположительно, остановили за рулем в нетрезвом состоянии. На вопрос, кто был за рулем, ответ классический: "Сестренка", – говорится в публикации.

В Департаменте полиции Жамбылской области отреагировали на распространяемую видеозапись и подтвердили редакции Zakon.kz, что по данному факту уже начато внутреннее разбирательство.

"За совершение противоправного действия указанное лицо будет уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Департамент полиции занимает принципиальную позицию в отношении любых нарушений закона и служебной дисциплины, обеспечивая неотвратимость ответственности виновных лиц независимо от их должности, звания и служебного положения", – прокомментировали 2 июня 2026 года в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Алматы задержан глава филиала "дочки" КТЖ.

