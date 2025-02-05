В Алматы за два дня снесли 21 торговый объект
К примеру, в 4-м микрорайоне Ауэзовского района по проспекту Абая были демонтированы две торговые точки, которые занимались продажей выпечки и уличной еды.
При этом объекты не имели доступа к водоснабжению и водоотведению, а подключение к электросетям было осуществлено без разрешительных документов.
Также в микрорайоне Кокжиек демонтированы незаконно установленные нестационарные торговые точки, которые занимались продажей овощей и выпечки, не имея доступа к инженерным сетям.
Территория не была благоустроена, что создавало неудобства для местных жителей.
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