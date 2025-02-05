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События

В Алматы за два дня снесли 21 торговый объект

В Алматы за два дня снесли 21 торговый объект, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 15:28 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Массовый демонтаж незаконных торговых точек идет в Алматы. Так, по данным городского акимата, за два дня демонтирован 21 объект, сообщает Zakon.kz.

К примеру, в 4-м микрорайоне Ауэзовского района по проспекту Абая были демонтированы две торговые точки, которые занимались продажей выпечки и уличной еды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

При этом объекты не имели доступа к водоснабжению и водоотведению, а подключение к электросетям было осуществлено без разрешительных документов.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в микрорайоне Кокжиек демонтированы незаконно установленные нестационарные торговые точки, которые занимались продажей овощей и выпечки, не имея доступа к инженерным сетям.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Территория не была благоустроена, что создавало неудобства для местных жителей.

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Ранее мы сообщали, что в Шымкенте снесут известный парк аттракционов. В пресс-службе Верховного суда пояснили, что это произошло из-за незаконных действий предпринимателя, разместившего на государственной земле парк аттракционов вместо детского центра.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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