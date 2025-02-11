КНБ показал изъятое у "владельца" нарколаборатории

В Алматинской области 28 января 2025 года сотрудники Комитета национальной безопасности (КБН) и прокуратуры ликвидировали нарколабораторию. Они задержали казахстанца при изготовлении психотропных веществ, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы КНБ, в ходе обыска изъято свыше 15 килограммов наркотического средства "альфа-PVP" и 70 литров этого вещества на стадии кристализации, а также 200 литров прекурсоров и лабораторное оборудование.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Мужчину, орудовавшего в лаборатории, с санкции суда взяли под стражу.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Теперь проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит". Пресс-служба КНБ

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области задержали группу, похищавшую социальный газ с месторождения. Операция была проведена Управлением по борьбе с организованной преступностью (УБОП), прокуратурой и ДКНБ. Как оказалось, фигуранты являются работниками одной из компаний в сфере добычи газа.