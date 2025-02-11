Метель, гололед и ветер: в Астане и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 12 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, в центре Карагандинской области ожидается небольшой снег, низовая метель. Днем на севере, востоке области на дорогах гололедица. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. В Караганде ночью и утром туман. Днем на дорогах гололедица.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области туман. В Уральске туман.

Днем на юге Алматинской области ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке, в горных районах Жетысуской области туман. Ветер северо-восточный на востоке области, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге Улытауской области небольшой снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области туман. В Жезказгане днем небольшой снег, низовая метель. Туман.

Ночью на юге, в горных районах Жамбылской области снег, низовая метель, днем на юге области осадки (преимущественно снег), гололед, в горных районах области снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, 15-20 м/с. В Таразе временами туман, днем гололед.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области осадки (дождь, снег), туман, гололед. В Шымкенте временами осадки (дождь, снег), туман, гололед. В Туркестане временами осадки (дождь, снег), туман, гололед.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Мангистауской области гололед, туман. В Актау ночью и утром гололед.

На севере, в центре Абайской области низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер южный, юго-восточный на севере, в центре области, 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 25 м/с.

На севере, юго-востоке Восточно-Казахстанской области низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный на севере, юго-востоке области, 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области туман.

На западе, севере, востоке Костанайской области туман. Ветер северо-западный днем на севере области, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Северо-Казахстанской области низовая метель. На юго-западе области туман. Ветер юго-западный днем, 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный днем, 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром туман. Ветер юго-западный во второй половине дня, порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области низовая метель. На севере, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.



Ранее казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 12 февраля 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

