Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 12 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что только на западе и востоке Казахстана ожидается погода без осадков.

"Ложбина циклона и связанные с ней фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидается снег, на юге, юго-востоке – осадки (снег, дождь), в горных районах – сильный снег". РГП "Казгидромет"

Также говорится, что по стране ожидаются усиление ветра, низовая метель, туман, гололед.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в Алматы резко похолодает до -10°С и снова ожидается снегопад. О погоде в Астане и Шымкенте можете узнать по ссылке.