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Общество

Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля

Снег, снегопад, зима, ветер, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:47 Фото: pexels
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 12 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что только на западе и востоке Казахстана ожидается погода без осадков.

"Ложбина циклона и связанные с ней фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидается снег, на юге, юго-востоке – осадки (снег, дождь), в горных районах – сильный снег".РГП "Казгидромет"

Также говорится, что по стране ожидаются усиление ветра, низовая метель, туман, гололед.

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Резкие перепады температуры от +15 до -35 и снегопады: прогноз погоды на февраль в Казахстане
, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:47

Ранее сообщалось, что в ближайшие три дня в Алматы резко похолодает до -10°С и снова ожидается снегопад. О погоде в Астане и Шымкенте можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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