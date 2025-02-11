Сильный снегопад, туман и гололед ожидаются в Казахстане 12 февраля
Фото: pexels
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на предстоящую среду, 12 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что только на западе и востоке Казахстана ожидается погода без осадков.
"Ложбина циклона и связанные с ней фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана: ожидается снег, на юге, юго-востоке – осадки (снег, дождь), в горных районах – сильный снег".РГП "Казгидромет"
Также говорится, что по стране ожидаются усиление ветра, низовая метель, туман, гололед.
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