Туман, метель и дождь: в 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 2 февраля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на западе, севере, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман. В Уральске ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, на дорогах гололедица. В Алматы ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. В Конаеве ночью и утром туман, на дорогах гололедица.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Днем на горных перевалах области низовая метель. Ветер восточный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, метель, днем на севере, востоке области осадки (снег, дождь), на юге области небольшие осадки (снег, дождь), низовая метель. Гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гололед.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед, туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На севере, востоке области туман. В Караганде ночью ожидаются снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Туман.

Ночью на западе, севере, в центре Абайской области ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На востоке, юге области туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем снег, метель. На востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на западе, севере области 15-20 м/с.

Ночью на востоке Улытауской области ожидаются небольшой снег, метель. Днем на западе, севере, востоке области гололед. На севере, востоке, в центре области туман. В Жезказгане ожидается туман.

На севере, востоке Актюбинской области сохранятся небольшие осадки (снег, дождь), гололед, туман. В Актобе ночью и утром сохранится туман.

Ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке, юге области небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области ожидаются гололед, низовая метель, туман. В Петропавловске ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.

Ночью в Павлодарской области ожидается снег, днем на западе, юге, востоке осадки (снег, дождь). На западе, юге области низовая метель, днем гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный 9-14, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 2 февраля 2025 года.

