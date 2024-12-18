Мажилис ратифицировал Марракешский договор

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 18 декабря 2024 года ратифицировали Марракешский договор, облегчающий доступ слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к опубликованным произведениям, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр юстиции Азамат Ескараев, проект закона направлен на облегчение доступа к литературным и художественным произведениям для лиц с нарушениями зрения. Цель договора – устранение преград и обеспечение равного доступа к знаниям и опубликованным произведениям для всех граждан, вне зависимости от их физических способностей.

"Договор требует, чтобы договаривающиеся стороны предусмотрели стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав с тем, чтобы можно было воспроизводить, распространять и сделать общедоступными опубликованные произведения в форматах, доступных для слепых и слабовидящих лиц", – сказал Азамат Ескараев.

Ратификация договора позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам для лиц с инвалидностью по зрению. Также она позволит обеспечить доступ к культурной и социальной жизни общества, осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных для таких лиц форматах.

Кроме того, ратификация Марракешского договора будет способствовать обеспечению сохранности сети библиотек для незрячих и слабовидящих.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане свыше 85 тыс. человек имеют инвалидность по зрению.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "Об особом статусе города Туркестана".