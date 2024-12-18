#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.66
550.21
5.09
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.66
550.21
5.09
Право

Мажилис ратифицировал Марракешский договор

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 12:31 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 18 декабря 2024 года ратифицировали Марракешский договор, облегчающий доступ слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями к опубликованным произведениям, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил министр юстиции Азамат Ескараев, проект закона направлен на облегчение доступа к литературным и художественным произведениям для лиц с нарушениями зрения. Цель договора – устранение преград и обеспечение равного доступа к знаниям и опубликованным произведениям для всех граждан, вне зависимости от их физических способностей.

"Договор требует, чтобы договаривающиеся стороны предусмотрели стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав с тем, чтобы можно было воспроизводить, распространять и сделать общедоступными опубликованные произведения в форматах, доступных для слепых и слабовидящих лиц", – сказал Азамат Ескараев.

Ратификация договора позволит расширить доступ к книгам, журналам, учебным материалам для лиц с инвалидностью по зрению. Также она позволит обеспечить доступ к культурной и социальной жизни общества, осуществлять международный обмен экземплярами произведений, созданными в доступных для таких лиц форматах.

Кроме того, ратификация Марракешского договора будет способствовать обеспечению сохранности сети библиотек для незрячих и слабовидящих.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в Казахстане свыше 85 тыс. человек имеют инвалидность по зрению.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "Об особом статусе города Туркестана".

Бауыржан Муканов
Поделиться новостью
Читайте также
Депутат потребовал пресечь незаконный сбор биометрических данных казахстанцев
Право
13:34, Сегодня
Депутат потребовал пресечь незаконный сбор биометрических данных казахстанцев
Особый статус Туркестана: акимат получит ряд новых функций
Право
11:33, Сегодня
Особый статус Туркестана: акимат получит ряд новых функций
Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе
Право
11:00, Сегодня
Управление авторскими и смежными правами на коллективной основе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: