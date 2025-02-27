Казахстан получит по 5 млн долларов в год от ООН за участие миротворцев в миссиях на Голанских высотах

Депутаты Сената 27 февраля 2025 года на пленарном заседании ратифицировали меморандум о взаимопонимании между правительством Казахстана, предоставляющим ресурсы силам Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением (UNDOF) и ООН, передает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Андрей Лукин отметил, что меморандум был подписан 14 февраля 2024 года в реализацию постановления Парламента от 19 января 2024 года о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана для участия в миссиях ООН на Голанских высотах.

"Финансовые обязательства, предусмотренные меморандумом, включают компенсацию со стороны ООН за участие казахстанского контингента. Общий объем выплат от ООН составляет порядка 5 млн долларов в год: за личный состав – около 2,4 млн долларов в год (из расчета 1448 долларов в месяц на каждого военнослужащего) и за использование техники, вооружения и имущества – 2,6 млн долларов в год", – сказал депутат Сената.

Это позволяет Казахстану минимизировать бюджетные издержки при участии в миротворческих миссиях, что делает такой формат взаимодействия с ООН экономически оправданным.

Дополнительное соглашение предусматривает разделение получения выплат от ООН на два банковских счета. Выплаты, относящиеся к персоналу, будут перечисляться на банковский счет Комитета казначейства Министерства финансов для последующего распределения Министерством обороны. Средства, предназначенные для покрытия затрат на основное оборудование и самообеспечение, будут поступать на банковский счет Комитета казначейства для Министерства финансов. Таким образом, деньги за персонал получат сами военнослужащие, а деньги за имущество будут поступать в государственный бюджет.

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Ранее документ ратифицировали депутаты Мажилиса. 139 казахстанских военнослужащих и 26 единиц военной техники находятся на Голанских высотах с марта 2024 года. Они поддерживают перемирие между Израилем и Сирией, а также контролируют разъединение израильских и сирийских войск.