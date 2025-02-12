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События

На крупнейшем водохранилище Казахстана "распустились" ледяные цветы

На крупнейшем водохранилище Казахстана &quot;выросли&quot; ледяные цветы, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 17:32 Фото: Zakon.kz
Казахстанцы стали свидетелями уникального явления на Капшагайском водохранилище, когда на тонкой поверхности льда "распустились" ледяные цветы. Они представляют собой причудливые формы, напоминающие лепестки белых соцветий с острыми краями, сообщает Zakon.kz.

После долгих исследований ученые выяснили, что главную роль для образования причудливых кристаллов играет определенный перепад температуры между воздухом и водой, а также толщина слоя льда.

Чтобы на ледяной поверхности начали "распускаться" цветы ее слой должен быть очень тонким, тогда как температура самого льда составлять около 0°, при этом температура воздуха должна быть ниже -20°С. Так же важным моментом является абсолютно безветренная погода – полный штиль.

Фото: Zakon.kz

Один из пользователей Instagram по имени Олег успел заснять видео редкого природного явления.

После просмотра комментаторы не перестают восхищаться и наперебой отмечают "талант" природы.

  • Скажите честно, это точно на нашей планете?! Нереальная красота!
  • Прямо волшебство в наше время!
  • Как-будто другая планета. Так необычно.
  • Природа – самый выдающийся художник!
  • Словно поле из нежнейших цветов!
  • Морозные цветы, какая прелесть.
  • Невероятное зрелище и удивительный мир, – отмечают пользователи.

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Ранее мы подробно рассказывали, чем для казахстанцев может закончиться заезд на лед Бурабая.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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