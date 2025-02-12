На крупнейшем водохранилище Казахстана "распустились" ледяные цветы
После долгих исследований ученые выяснили, что главную роль для образования причудливых кристаллов играет определенный перепад температуры между воздухом и водой, а также толщина слоя льда.
Чтобы на ледяной поверхности начали "распускаться" цветы ее слой должен быть очень тонким, тогда как температура самого льда составлять около 0°, при этом температура воздуха должна быть ниже -20°С. Так же важным моментом является абсолютно безветренная погода – полный штиль.
Фото: Zakon.kz
Один из пользователей Instagram по имени Олег успел заснять видео редкого природного явления.
После просмотра комментаторы не перестают восхищаться и наперебой отмечают "талант" природы.
- Скажите честно, это точно на нашей планете?! Нереальная красота!
- Прямо волшебство в наше время!
- Как-будто другая планета. Так необычно.
- Природа – самый выдающийся художник!
- Словно поле из нежнейших цветов!
- Морозные цветы, какая прелесть.
- Невероятное зрелище и удивительный мир, – отмечают пользователи.
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