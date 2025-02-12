На крупнейшем водохранилище Казахстана "распустились" ледяные цветы

Казахстанцы стали свидетелями уникального явления на Капшагайском водохранилище, когда на тонкой поверхности льда "распустились" ледяные цветы. Они представляют собой причудливые формы, напоминающие лепестки белых соцветий с острыми краями, сообщает Zakon.kz.

После долгих исследований ученые выяснили, что главную роль для образования причудливых кристаллов играет определенный перепад температуры между воздухом и водой, а также толщина слоя льда.

Чтобы на ледяной поверхности начали "распускаться" цветы ее слой должен быть очень тонким, тогда как температура самого льда составлять около 0°, при этом температура воздуха должна быть ниже -20°С. Так же важным моментом является абсолютно безветренная погода – полный штиль.

Фото: Zakon.kz

Один из пользователей Instagram по имени Олег успел заснять видео редкого природного явления.

После просмотра комментаторы не перестают восхищаться и наперебой отмечают "талант" природы.

Скажите честно, это точно на нашей планете?! Нереальная красота!

Прямо волшебство в наше время!

Как-будто другая планета. Так необычно.

Природа – самый выдающийся художник!

Словно поле из нежнейших цветов!

Морозные цветы, какая прелесть.

Невероятное зрелище и удивительный мир, – отмечают пользователи.

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