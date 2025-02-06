Самый жаркий год в истории: повторится ли ситуация с масштабными паводками в Казахстане

В конце прошлого года Всемирная метеорологическая организация подвела итоги 2024-го и заявила, что он побил очередной температурный рекорд, и эта ситуация усугубляет "экстремальные климатические явления". К коим, по словам ученых, относятся и паводки, сезон которых близится в Казахстане.

Как сообщила организация, 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, при этом рекордными температурами отличилось последнее десятилетие в целом.

Более того, предупреждают специалисты, потепление продолжится, поскольку уровень концентрации парниковых газов неуклонно растет.

"Это климатическая катастрофа, и она разворачивается в реальном времени. Мы должны свернуть с этого пути, ведущего к гибели, и нам нельзя терять ни минуты. В 2025 году страны должны вывести мир на более безопасный путь, резко сократив уровень выбросов и поддерживая переход к будущему, в котором энергию получают из возобновляемых источников", – считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло отметила, что "каждая доля градуса потепления имеет значение и усугубляет экстремальные климатические явления, их последствия и риски". Подтверждение тому – прошлогодние ливни и наводнения, тропические циклоны и лесные пожары.

Наша страна, увы, не понаслышке знакома с "последствиями и рисками", как минимум в виде наводнений. Неспроста ведь паводки образца 2024 года интеллектуалы окрестили "крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет".

Еще до старта "заплыва на длинную дистанцию" кандидат географических наук, геоэколог-эксперт Общественной палаты Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова в интервью Zakon.kz предостерегла чиновников и читателей: оползни, природные пожары, засуха и подтопления будут сваливаться на нас все чаще. И под "нас" подразумеваются не только казахстанцы, а человечество в принципе. Ведь речь идет о серьезных климатических изменениях, к которым пора бы уже наконец адаптироваться.

Позднее, в начале апреля 2024-го, когда схватка с мутной жижей продолжалась уже не одну неделю, а целые регионы "шли на дно", ученый, ветеран водного хозяйства Амирхан Кеншимов также обозначил главным антагонистом глобальное потепление.

"Сейчас температура воздуха по всему миру в среднем выше нормы на 1,5-2 градуса. Вдобавок, как говорят ученые-океанологи, влияние оказывают подвижки в ядре земли. Таким образом, вода в океанах сильнее прогревается как сверху, так и снизу. Отсюда получаем циклоны, торнадо, вулканическую активность и прочее", – объяснял спикер.

И уточнял: когда речь заходит о серьезных климатических изменениях, улучшения ситуации с паводками ожидать не приходится:

"Поэтому мы должны быть готовы противостоять им, принимать соответствующие меры. Целые поселки оказались под водой, они уже непригодны для жилья. О чем это говорит? О том, что эти поселки были размещены в низинах. Надо их отстраивать заново, но на возвышенностях, чтобы их больше не топило. Если это невозможно, надо ограждать их дамбами, продумать систему сбора воды в одном месте, чтоб ее легко было откачивать. Такую работу надо вести. Как только вода уйдет, мы должны этим заняться. Необходимо уже сейчас готовиться к следующему году".

Так что нас поджидает в грядущей весне и насколько мы к ней, собственно, готовы?

По словам уже упомянутой Айжан Скаковой, минувший год действительно выдался непростым.

"Кроме того, международная группа ученых опубликовала в журнале Nature Reviews Earth & Environment анализ климатических моделей за последние 29 лет, с 1994 по 2023 год. Выяснилось, что повышение средней температуры Земли на 2°C относительно доиндустриального уровня приведет к увеличению территорий с невыносимой жарой в три раза. При этом 35% суши станут непригодны для проживания пожилых людей. Оценка включала и анализ уровней температуры и влажности, которые становятся смертельно опасными, а также каким образом эти последствия могут измениться с потеплением", – поделилась она.

Касательно Казахстана. 2023-й стал самым жарким годом в нашей истории, а июнь 2024-го – одним из самых жарких месяцев на всей территории страны.

И, разумеется, настаивает эксперт, анализируя ситуацию с разгулом стихии, необходимо учитывать настоящий глобальный тренд изменения климата, который свидетельствует о повышении экстремальных погодных явлений:

"Это включает в себя более интенсивные осадки и увеличенную вероятность наводнений. Если 2024 год был самым жарким, это может означать увеличение испарения воды и нестабильность погоды. Теплая, местами жаркая погода будет приводить к интенсивным дождям, а высокая температура увеличивает возможность таяния снега и ледников, что является одним из факторов, способствующих паводкам. В Казахстане эта проблема особо актуальна для горных регионов, где таяние снега и ледников играет важную роль в паводках".

Айжан Скакова добавила, что государственным уполномоченным органом в республике периодически публикуется предварительный гидрологический прогноз на период половодья. Прогноз дает показатели осеннего увлажнения почвы, накопления осадков за холодный период, интенсивность промерзания почвы. Так вот, согласно собранным данным, март ожидается теплым и осадочным, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2° по всей территории страны, количество осадков предполагается выше нормы на большей части страны.

"Выбранные показатели в сочетании с показателями температуры и осадков вполне могут привести к повторению паводковой ситуации. Вероятность того, что в 2025 году ситуация с паводками повторится, высокая", – подытожила спикер.

Между тем ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз по паводкам на весну-2025, в котором перечислили районы с высоким риском. Ознакомиться с ним можно здесь.

В свою очередь министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов отметил, что в зоне вероятного подтопления находятся 1223 населенных пункта по стране:

"Они подпадают в эту зону. Это статистика, которую нам дают специалисты. Говорят, что люди перепугались, что все эти населенные пункты накроет вода. Нет, конечно. Мы говорим, что есть такие угрозы, проводим работу. Ряд угроз уже снят. Какие регионы. Если взять статистику, то больше всего таких населенных пунктов в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, если топ-5 брать по населенным пунктам".

А вчера, 5 февраля, он же высказался о страховании жилья от ЧС. По словам Аринова, нужно, "чтобы это было действительно добровольно и каждый понимал, что ему лучше застраховать свое жилье, так как оно находится в опасной зоне, чем потом ходить и требовать у государства компенсации и выплат".