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Общество

Вице-министр обороны получил замечание за суициды в казахстанской армии

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, служба, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 13:20 Фото: Министерство обороны РК
Заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев 12 февраля 2025 года в кулуарах Мажилиса озвучил статистику по суицидам в казахстанской армии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что, согласно статистике, с 2020 года, несмотря на рост контингента солдат-срочников до 12 тысяч, число смертей снижается.

"Если не изменяет память, в 2024 году было три случая суицида среди срочников. По контрактникам информации под рукой нет, позже предоставим", – заявил Шайх-Хасан Жазыкбаев.

По его словам, распространяемая в социальных сетях информация о 272 и 90 случаях каждый год недостоверна.

Представители СМИ уточнили, какую ответственность понес вице-министр, курирующий воспитательную работу, за случаи суицидов в армии.

"Что касается наказаний – было одно замечание. В Вооруженных силах устное и письменное замечания считаются равноценными. Мне этого достаточно, чтобы улучшить свою работу", – заявил замминистра обороны.

13 сентября сообщалось, что в Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник. 16 сентября военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, это была попытка суицида. 19 сентября в Абайской области покончил с собой военный офицер Аягозского гарнизона.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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