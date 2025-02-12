Вице-министр обороны получил замечание за суициды в казахстанской армии
Он отметил, что, согласно статистике, с 2020 года, несмотря на рост контингента солдат-срочников до 12 тысяч, число смертей снижается.
"Если не изменяет память, в 2024 году было три случая суицида среди срочников. По контрактникам информации под рукой нет, позже предоставим", – заявил Шайх-Хасан Жазыкбаев.
По его словам, распространяемая в социальных сетях информация о 272 и 90 случаях каждый год недостоверна.
Представители СМИ уточнили, какую ответственность понес вице-министр, курирующий воспитательную работу, за случаи суицидов в армии.
"Что касается наказаний – было одно замечание. В Вооруженных силах устное и письменное замечания считаются равноценными. Мне этого достаточно, чтобы улучшить свою работу", – заявил замминистра обороны.
13 сентября сообщалось, что в Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник. 16 сентября военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, это была попытка суицида. 19 сентября в Абайской области покончил с собой военный офицер Аягозского гарнизона.