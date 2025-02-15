Как справляются с началом паводков в ЗКО

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В Каратобинском районе ЗКО в двух километрах от села Каратобе на автодороге местного значения Каратобе – Каракамыс, МИО проводится мероприятие по пропуску потока воды через старое русло и через переливное дорожное полотно, сообщает Zakon.kz.

Решение принял акимат Каратобинского района по согласованию с руководством области еще летом 2024 года. "Данное мероприятие проводится в целях заблаговременного пропуска воды в русле. Движение транспорта не приостановлено, проезд осуществляется. Угрозы населенным пунктам нет. Организовано дежурство силами МИО. Данное мероприятие под контролем МЧС". Пресс-служба МЧС РК Ранее сообщалось, что исторических показателей достиг уровень воды в водоемах Казахстана.

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