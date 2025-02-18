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События

В Алматы досрочно начали ремонт главных дорог

В Алматы в минусовую температуру начали ремонт главных дорог, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 09:51 Фото: акимат Алматы
В Алматы раньше обычного срока начали работы по приведению дорог в порядок, сообщает Zakon.kz.

В Управлении городской мобильности (УГМ) 18 февраля сообщили, что на магистральных улицах устраняют образовавшиеся за зиму ямы с целью недопущения аварийных ситуаций на дорогах.

"Досрочно запущен асфальтобетонный завод, который в пилотном режиме будет выдавать "теплый асфальт" с энергосберегающими добавками, позволяющими обеспечить уплотнение асфальтобетонной смеси при пониженной температуре воздуха до минус -5 градусов Цельсия. Как ранее сообщало Министерство транспорта РК, данная технология разработана Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом (КаздорНИИ) и опробована на автодороге республиканского значения", – подчеркнули в управлении.

В УГМ отметили, что в период работ каких-либо ограничений движения не предполагается.

При этом основные работы по текущему ремонту улично-дорожной сети будут проводиться районными акиматами и УГМ в весенне-летний период.

В текущем году по линии УГМ запланирован средний ремонт 300 км дорог, строительство 35 км новых дорог, ввод развязки Сейфуллина – Жансугурова, пробивок улицы Саина от Рыскулова до Монке би и проспекта Абая до границы города. Эти работы позволят увеличить долю качественных дорог с 92% в 2024 году до 95% в 2025-м.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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