Мчащегося по дороге индийского дикобраза сняли в горах Алматы: редкие кадры
Фото: pixabay
В Аксайском ущелье на камеру телефона сумели снять индийского дикобраза, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Иле-Алатауском природном парке 21 февраля, занесенного в Красную книгу РК индийского дикобраза зафиксировали на мобильный телефон впервые.
"Как правило, жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках ночи он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи. Видео было снято государственным инспектором Аксайского филиала Каиркуловым Максатом 16 февраля, во время ночного рейда", – рассказали в парке.
Работа по мониторингу индийского дикобраза. Посетителей парка просят не превышать скорость при езде в горном ущелье.
"Поскольку это территория, где обитает множество диких животных, и бывают ситуации, когда животные не успевают сбежать и попадают под колеса автомобиля", – поделились в нацпарке.
Летом 2024 года в зоопарке Шымкента родились детеныши дикобраза. Это событие назвали удивительным.
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