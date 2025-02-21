Мчащегося по дороге индийского дикобраза сняли в горах Алматы: редкие кадры

В Аксайском ущелье на камеру телефона сумели снять индийского дикобраза, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Иле-Алатауском природном парке 21 февраля, занесенного в Красную книгу РК индийского дикобраза зафиксировали на мобильный телефон впервые.

"Как правило, жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках ночи он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи. Видео было снято государственным инспектором Аксайского филиала Каиркуловым Максатом 16 февраля, во время ночного рейда", – рассказали в парке.

Работа по мониторингу индийского дикобраза. Посетителей парка просят не превышать скорость при езде в горном ущелье.

"Поскольку это территория, где обитает множество диких животных, и бывают ситуации, когда животные не успевают сбежать и попадают под колеса автомобиля", – поделились в нацпарке.

Летом 2024 года в зоопарке Шымкента родились детеныши дикобраза. Это событие назвали удивительным.