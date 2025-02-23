В заснеженном Аксайском ущелье впервые запечатлели индийского дикобраза
В ile_alatau_nationalpark сообщили, что жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках ночи он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи.
Видео было снято государственным инспектором Аксайского филиала Каиркуловым Максатом 16 февраля, во время ночного рейда.
Так к видеофотоматериалам, снятым в охранной зоне Каскеленского ущелья, Карагайлинского ущелья, Большого Алматинского ущелья и национального парка, добавилось видео, снятое в Аксайском ущелье.
Сейчас все еще идет работа по мониторингу индийского дикобраза. Поэтому посетителей парка просят не превышать скорость за рулем в горном ущелье. Это территория, где обитает множество диких животных, и бывают ситуации, когда животные не успевают сбежать и попадают под колеса автомобиля.
А ранее мы писали, что сенатор обеспокоен кризисом в овцеводстве.