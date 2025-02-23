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Общество

В заснеженном Аксайском ущелье впервые запечатлели индийского дикобраза

В заснеженном Аксайском ущелье впервые запечатлели индийского дикобраза, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 12:30 Фото: pixabay
Впервые индийский дикобраз, занесенный в Красную книгу РК, был зафиксирован на мобильный телефон, сообщает Zakon.kz.

В ile_alatau_nationalpark сообщили, что жизнь этого крупного грызуна зимой замедляется, но в сумерках ночи он бродит по автотрассе ущелья в поисках пищи.

Видео было снято государственным инспектором Аксайского филиала Каиркуловым Максатом 16 февраля, во время ночного рейда.

Так к видеофотоматериалам, снятым в охранной зоне Каскеленского ущелья, Карагайлинского ущелья, Большого Алматинского ущелья и национального парка, добавилось видео, снятое в Аксайском ущелье.

Сейчас все еще идет работа по мониторингу индийского дикобраза. Поэтому посетителей парка просят не превышать скорость за рулем в горном ущелье. Это территория, где обитает множество диких животных, и бывают ситуации, когда животные не успевают сбежать и попадают под колеса автомобиля.

А ранее мы писали, что сенатор обеспокоен кризисом в овцеводстве.

Аксинья Титова
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