В зоопарке Шымкента произошло редчайшее событие
Фото: Instagram/shymkentzoo
Администрация зоопарка Шымкента 14 августа 2024 года поделилась радостным событием. Как оказалось, в зоопарке родились двое детенышей-дикобраза, сообщает Zakon.kz.
По данным специалистов, такое событие очень редко встречается в неволе.
В настоящее время малыши чувствуют себя хорошо.
"Ветеринарные врачи и биологи регулярно ведут за ними наблюдение. Сейчас малыши, подросшие на материнском молоке, кушают и взрослую пищу. Оба родителя одинаково заботятся и защищают свое потомство".Администрация зоопарка Шымкента
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В июле администрация зоопарка Шымкента сообщала, что у них родился дикий зубр. Тогда специалисты уточнили: "родила одна из особенных жительниц нашего зоопарка, представитель семейства полорогих, зубр. Это один из исторических случаев среди зоопарков в мире".
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