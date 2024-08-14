В зоопарке Шымкента произошло редчайшее событие

Администрация зоопарка Шымкента 14 августа 2024 года поделилась радостным событием. Как оказалось, в зоопарке родились двое детенышей-дикобраза, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, такое событие очень редко встречается в неволе.

В настоящее время малыши чувствуют себя хорошо.

"Ветеринарные врачи и биологи регулярно ведут за ними наблюдение. Сейчас малыши, подросшие на материнском молоке, кушают и взрослую пищу. Оба родителя одинаково заботятся и защищают свое потомство". Администрация зоопарка Шымкента

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В июле администрация зоопарка Шымкента сообщала, что у них родился дикий зубр. Тогда специалисты уточнили: "родила одна из особенных жительниц нашего зоопарка, представитель семейства полорогих, зубр. Это один из исторических случаев среди зоопарков в мире".