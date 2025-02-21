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События

Весна совсем рядом: первые подснежники зацвели в предгорьях Алматы

Весна совсем рядом: первые подснежники зацвели в предгорьях Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 19:08 Фото: Instagram/dots_foto
В предгорьях Алматы зацвели подснежники – самые красивые весенние цветы, которые еще называют "предвестниками весны", сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 февраля 2025 года рассказал известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко.

"Хоть и февраль в этом году достаточно холодный, тем не менее солнце уже высоко, а это значит на проталинках появляются первые подснежники. Их уже довольно много... Каждый год жду это чудо", – сообщил он в Stories.

Фотограф, обращаясь к своим подписчикам, сказал: "Весна совсем рядом".

3 февраля 2025 года подснежники зацвели в горах Туркестанской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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