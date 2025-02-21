Весна совсем рядом: первые подснежники зацвели в предгорьях Алматы
Фото: Instagram/dots_foto
В предгорьях Алматы зацвели подснежники – самые красивые весенние цветы, которые еще называют "предвестниками весны", сообщает Zakon.kz.
Об этом 21 февраля 2025 года рассказал известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
"Хоть и февраль в этом году достаточно холодный, тем не менее солнце уже высоко, а это значит на проталинках появляются первые подснежники. Их уже довольно много... Каждый год жду это чудо", – сообщил он в Stories.
Фотограф, обращаясь к своим подписчикам, сказал: "Весна совсем рядом".
3 февраля 2025 года подснежники зацвели в горах Туркестанской области.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript