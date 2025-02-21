Весна совсем рядом: первые подснежники зацвели в предгорьях Алматы

Об этом 21 февраля 2025 года рассказал известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко.

"Хоть и февраль в этом году достаточно холодный, тем не менее солнце уже высоко, а это значит на проталинках появляются первые подснежники. Их уже довольно много... Каждый год жду это чудо", – сообщил он в Stories.