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События

Мы пережили голод, нищету, репрессии: гвардейцы растрогали 101-летнего ветерана ВОВ

ветерана поздравили с юбилеем Победы в ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 14:50 Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК
Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с 80-летием Победы и преподнесли ему памятные подарки, сообщает Zakon.kz.

Гвардейцы Роты Почетного караула торжественным маршем прошли перед домом ветерана. Во дворе выстроился образцово-показательный оркестр Национальной гвардии, который исполнил песни военных лет, глубоко тронув ветерана своим искусством.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Командир столичной бригады 5573 Аян Есжанов передал ветерану поздравления от имени Главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова и выразил теплые пожелания.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Рзагул Байкешев поблагодарил военнослужащих войск правопорядка за проявленное уважение и оказанное внимание.

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

"Мы пережили и голод, и нищету, и репрессии. С детства слышали о Финской войне. А Великую Отечественную войну прошли сами. Поэтому могу сказать, что многое повидали. Но больше всего я хочу, чтобы сегодняшнему поколению не пришлось испытать то, что пришлось нам. Огромное спасибо, что не забываете и приходите", – сказал ветеран.

Байкешев родился 18 ноября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. В 17 лет был призван в ряды Вооруженных сил. Участвовал в боях на территории Калининской области, в окрестностях городов Рыжов и Великий Луг. Внес вклад в освобождение Польши, Румынии и Венгрии. На фронте получил звание ефрейтора. За мужество и героизм награжден орденами Отечественной войны I и II степени, а также медалью "Маршал Г. К. Жуков".

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В Национальной гвардии продолжается акция "100 дней до Победы", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках запланированы встречи с ветеранами, уроки патриотизма и мужества в воинских частях, а также праздничные мероприятия в общественных местах и участие в Параде Победы в столице.

Ранее ветеран ВОВ из Рудного рассказал, как советские воины штурмовали рейхстаг.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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