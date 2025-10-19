#АЭС в Казахстане
События

Со 102-летием поздравили ветерана ВОВ в Астане

ветеран Рзагул Байкешев, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 11:05 Фото: акимат Астаны
В Астане военнослужащие поздравили ветерана войны Рзагула Байкешева с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Ветеран Великой Отечественной войны Рзагул Байкешев отметил свое 102-летие 18 октября 2025 года.

С днем рождения фронтовика поздравили военнослужащие, представители РОО "Ветераны Вооруженных сил" и воспитанники военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

От имени министра обороны ветерану вручили поздравительный адрес, медаль к 100-летию Алии Молдагуловой и памятный подарок.

Фото: акимат Астаны

"Для нас вы – настоящий герой, пример мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине. Ваш подвиг навсегда останется в нашей памяти и сердцах будущих поколений. Желаю Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия и долгих лет жизни", – сказал генерал-майор Алмас Исабеков.

В подарок ветерану артисты Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил исполнили песни военных лет и Абая "Көзімнің қарасы".

Приняв поздравления, фронтовик пожелал военнослужащим успешной службы, семейного благополучия и мирного неба над головой.

Фото: акимат Астаны

Рзагул Байкешев родился 18 октября 1923 года в Мугалжарском районе Актюбинской области. До войны работал в совхозе в качестве разнорабочего.

На фронт был призван в 1943 году. В составе советских войск Рзагул Байкешев участвовал в сражениях под городом Ржев, в Великолукской наступательной операции. Прошел фронтовыми дорогами через Польшу, Румынию и Венгрию. На родину вернулся в звании ефрейтора.

После войны работал в совхозе Рождественка экспедитором. На заслуженный отдых ушел в 1983 году. Воспитал двух сыновей. В данное время проживает с внуком Талгатом и с его семьей.

Ратный путь, мужество и отвага Рзагула Байкешева отмечены орденом Отечественной войны I и II степени, медалью Жукова и другими юбилейными наградами.

В августе 2025 года 99-летие отметили ветераны Леонид Подколзин и Макар Харин.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
