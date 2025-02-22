Зима не сдается: какая погода ждет казахстанцев в последнее воскресенье февраля

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 23 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", циклоны и связанные с ними фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние на большую часть территории РК.

"Ожидается снег, на западе сильный снег, на юго-западе, юге – осадки (дождь, снег). На востоке, юго-востоке страны по-прежнему без осадков", – говорится в сообщении.

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, северо-западе, севере, в центре с низовой метелью, на северо-западе, юго-западе, юге – гололед.

Ранее в 15 областях Казахстана на 23 февраля объявили штормовое предупреждение.

