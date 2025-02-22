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События

Зима не сдается: какая погода ждет казахстанцев в последнее воскресенье февраля

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 18:12 Фото: pixabay
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по республике в предстоящее воскресенье, 23 февраля, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", циклоны и связанные с ними фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние на большую часть территории РК.

"Ожидается снег, на западе сильный снег, на юго-западе, юге – осадки (дождь, снег). На востоке, юго-востоке страны по-прежнему без осадков", – говорится в сообщении. 

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, северо-западе, севере, в центре с низовой метелью, на северо-западе, юго-западе, юге – гололед.

Ранее в 15 областях Казахстана на 23 февраля объявили штормовое предупреждение. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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