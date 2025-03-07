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События

Токаев посетил праздничный концерт в преддверии праздника 8 Марта

Токаев, праздничный концерт, 8 Марта , фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2025 18:06 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 марта посетил праздничный концерт "Әйел – сұлулықтың әуені", сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в театре "Астана Опера" выступили известные казахстанские деятели культуры, ведущие артисты и творческие коллективы.

Фото: akorda.kz

Ранее Токаев провел торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню. По словам президента, 8 Марта – это праздник, олицетворяющий красоту и нежность. Все эти качества присущи прекрасной половине человечества. Токаев напомнил об исключительной роли женщин в истории Казахстана. Он вспомнил о правительницах Томирис и Бопай ханым, легендарных матерей Домалак ана, Зере, Улпан, Алии Молдакуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой.

Также президент наградил казахстанских женщин за заслуги в различных сферах в преддверии 8 Марта. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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