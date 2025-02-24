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События

Астана-ЕРЦ: в чем отличие оборота от прибыли

Тенге , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 12:12 Фото: Zakon.kz
19 февраля 2025 года на встрече акима Астаны Жениса Касымбека с населением прозвучало заявление о якобы незаконном приобретении доли ТОО "Астана-ЕРЦ" в 2020 году. Журналисты разобрались, как работает эта компания.

Что представляет собой ТОО?

Из статьи на официальном сайте "Астана-ЕРЦ" следует, что компания является оператором процесса взаиморасчетов поставщиков и потребителей коммунальных услуг столицы. Ее функционал состоит в том, чтобы деньги потребителей своевременно и в полном объеме поступили в виде расчета поставщикам за оказанные услуги. На языке профессионалов это называется биллингом.

Почему единый расчетный центр?

Все платежи собраны в одну квитанцию по принципу "одного окна".

Перечень своих поставщиков каждый потребитель Астаны может увидеть в личном кабинете на сайте ЕРЦ и в квитанции, которая ежемесячно приходит в мобильное приложение, почтовый ящик и личный кабинет. Там отображены расчеты за тепло, электричество, водоснабжение, вывоз мусора, ТО лифтов, услуги КСК, телефонию и др.

Таким образом, благодаря ЕРЦ владелец недвижимости избавлен от необходимости ежемесячно оформлять оплату каждой услуги отдельно.

Что с оборотными средствами компании?

Оборотные средства – это ресурс, который обеспечивает непрерывность процесса. В случае с ЕРЦ – это деньги, которые потребитель направляет поставщику услуги на его расчетный счет.

Сопоставлять стоимость компании и ее оборотные средства в случае с ЕРЦ некорректно, потому что оборот ЕРЦ – это деньги "Астана РЭК", "Астана Су Арнасы", "Астана Энергосбыт" и всех других компаний, которые производят услуги населению. ЕРЦ не имеет доступа к этим средствам и не может использовать их для каких-либо финансовых операций. Поэтому каким бы ни был оборот – он не является собственностью ЕРЦ и никак не влияет на стоимость компании.

Кто владеет ЕРЦ?

Из открытых источников следует, что владельцы – Акционерное общество "Алсеко" и Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Five Group".

Айсулу Омарова
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