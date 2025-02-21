Снежный апокалипсис в Актау – видео

В ночь на 21 февраля 2025 года в Актау пошел снег. Для жителей региона это стало настоящим событием, сообщает Zakon.kz.

К примеру, местный блогер Нуркен Тажибай показал видео города с высоты птичьего полета, укрытого словно белым покрывалом.

"Доброе утро, Актау", – сказано в подписи к его публикации.

Общественник Азамат Сарсенбаев также разместил несколько постов.

В описании одного ролика он уточнил, что в Актау начинается настоящая зима.

Еще активист выступил с предупреждением.

"Дорога Актау – Жанаозен закрыта. Скорее всего, машины будут пропускать колоннами в сопровождении полицейских". Азамат Сарсенбаев

Комментаторы шутливо отмечают: "Только у нас в регионе снег – это апокалипсис".

Стоит отметить, что 20 февраля в пресс-службе АО "НК ҚазАвтоЖол" информировали водителей о непогоде:

"Просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах".

Уже 21 февраля специалисты заявили, что в Мангистауской области спецслужбы очищают дороги от снега.

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Пока в Актау снег, в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется приближение весны. Так, в Шымкенте синоптики обещают потепление до 17 градусов.