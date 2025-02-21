Снежный апокалипсис в Актау – видео
К примеру, местный блогер Нуркен Тажибай показал видео города с высоты птичьего полета, укрытого словно белым покрывалом.
"Доброе утро, Актау", – сказано в подписи к его публикации.
Общественник Азамат Сарсенбаев также разместил несколько постов.
В описании одного ролика он уточнил, что в Актау начинается настоящая зима.
Еще активист выступил с предупреждением.
"Дорога Актау – Жанаозен закрыта. Скорее всего, машины будут пропускать колоннами в сопровождении полицейских".Азамат Сарсенбаев
Комментаторы шутливо отмечают: "Только у нас в регионе снег – это апокалипсис".
Стоит отметить, что 20 февраля в пресс-службе АО "НК ҚазАвтоЖол" информировали водителей о непогоде:
"Просим водителей соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах".
Уже 21 февраля специалисты заявили, что в Мангистауской области спецслужбы очищают дороги от снега.
Пока в Актау снег, в Алматы и Шымкенте уже вовсю чувствуется приближение весны. Так, в Шымкенте синоптики обещают потепление до 17 градусов.