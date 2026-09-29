Завораживающие кадры: Азамат Сарсенбаев снял возвращение розовых фламинго в Казахстан
В кадре первые стаи птиц прибыли на озеро Караколь и в Устюртский заповедник.
"Как же я ждал этот момент… В Мангистау возвращаются фламинго", – пишет Сарсенбаев в описании к видео за 29 сентября 2026 года.
Автор поясняет, что примерно с конца октября и до середины ноября озеро Караколь окрасится в розовый цвет от тысяч и тысяч фламинго.
Первые стаи розовых фламинго прибыли в Мангистау в рамках ежегодной осенней миграции. Пернатые сделали традиционную остановку на озере Караколь, чтобы набраться сил перед перелетом на зимовку в теплые страны.
Стоит отметить, что в зависимости от сезона общая численность мигрирующих через Казахстан птиц оценивается в пределах от 10 тысяч до 100 тысяч особей.
Казахстанцы не скрывали восторга от кадров с фламинго, вновь прилетевшими в Казахстан, и поблагодарили Сарсенбаева за удивительные природные моменты.
- Спасибо за возможность видеть такую красоту.
- Как же успокаивает эта красота.
- Супер.
- К нам снова прилетели красивые фламинго!
7 сентября 2026 года стало известно, что 40 млн кубометров воды направили ради спасения фламинго в Казахстане.