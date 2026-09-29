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События

Завораживающие кадры: Азамат Сарсенбаев снял возвращение розовых фламинго в Казахстан

фламинго, птицы, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 15:10 Фото: pexels
В Мангистауской области начался осенний сезонный перелет розовых фламинго. Общественный деятель Азамат Сарсенбаев снял завораживающее видео с краснокнижными птицами и поделился с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

В кадре первые стаи птиц прибыли на озеро Караколь и в Устюртский заповедник.

"Как же я ждал этот момент… В Мангистау возвращаются фламинго", – пишет Сарсенбаев в описании к видео за 29 сентября 2026 года.

Автор поясняет, что примерно с конца октября и до середины ноября озеро Караколь окрасится в розовый цвет от тысяч и тысяч фламинго.

Первые стаи розовых фламинго прибыли в Мангистау в рамках ежегодной осенней миграции. Пернатые сделали традиционную остановку на озере Караколь, чтобы набраться сил перед перелетом на зимовку в теплые страны.

Стоит отметить, что в зависимости от сезона общая численность мигрирующих через Казахстан птиц оценивается в пределах от 10 тысяч до 100 тысяч особей.

Казахстанцы не скрывали восторга от кадров с фламинго, вновь прилетевшими в Казахстан, и поблагодарили Сарсенбаева за удивительные природные моменты.

  • Спасибо за возможность видеть такую красоту.
  • Как же успокаивает эта красота.
  • Супер.
  • К нам снова прилетели красивые фламинго!

7 сентября 2026 года стало известно, что 40 млн кубометров воды направили ради спасения фламинго в Казахстане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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