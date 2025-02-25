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События

В Минздраве сделали важное заявление касательно профосмотров женщин фертильного возраста

Операционная, операция, медицинские инструменты, врач, врачи, доктор, доктора, медицина, медик, медики, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 21:40 Фото: pexels
В Министерстве здравоохранения РК прошло заседание Координационного совета по совершенствованию службы родовспоможения под председательством министра Акмарал Альназаровой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно данным ВОЗ, Казахстан вошел в десятку стран с наибольшей динамикой снижения материнской смертности. По информации международной организации, за последние 20 лет этот показатель в республике снизился на 76%. В 2024 году уровень материнской смертности достиг минимального значения – 10,1 случая на 100 тыс. живорожденных, что на 12% ниже, чем в 2023 году.

В ходе заседания обсуждались вопросы улучшения взаимодействия первичного звена здравоохранения с родовспомогательными организациями, обучения медицинского персонала и внедрения лучших акушерских практик.

По данным Минздрава, в 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 706 критических случаев в сфере родовспоможения, из которых 95% женщин удалось спасти. С 2021 года показатель критических ситуаций снизился на 40%. Однако отмечается рост числа беременных с тяжелыми соматическими патологиями, выявленными уже во время беременности.

В рамках совершенствования медпомощи беременным министерство еженедельно проводит "Акушерские часы" с регионами и мониторинг женщин с тяжелыми патологиями. В 2024 году дистанционные медицинские услуги были оказаны 906 пациенткам, санитарная авиация выполнила 165 вылетов, а 127 женщин в тяжелом состоянии были госпитализированы в республиканские клиники.

Министр здравоохранения Казахстана подчеркнула необходимость усиления ответственности врачей общей практики за здоровье беременных, обновления образовательных программ и создания стимулов для привлечения кадров в родильные дома и перинатальные центры.

В целях улучшения диагностики и лечения беременных Минздрав разработал специальную программу, пересмотрел 25 приоритетных клинических протоколов и создал республиканский и региональные экспертные советы. В каждом регионе организованы индивидуальные посты для госпитализации женщин в критическом состоянии.

Также в рамках программы "Аналар саулығы" планируется повышение качества профилактических осмотров, увеличение охвата женщин контрацепцией до 40% и прегравидарной подготовкой до 45%. Будет реализована программа "Стоп инфекция" для борьбы с внутрибольничными инфекциями, в рамках которой пройдут обучение 40 госпитальных эпидемиологов.

По итогам заседания Координационного совета будут приняты дополнительные меры, направленные на улучшение качества медицинской помощи беременным и матерям в регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили гигиенические нормативы к атмосферному воздуху. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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