В Казахстане утвердили район строительства АЭС

Принято постановление правительства РК от 30 декабря 2024 года "О районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция", сообщает Zakon.kz.

"Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" – Жамбылский район Алматинской области", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 25 февраля 2025 года.

Материал по теме Главные вопросы об АЭС в Казахстане: кто, как и в какие сроки может ее построить

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, где в Казахстане можно построить АЭС.

Материал по теме Сколько времени понадобится для проектирования АЭС в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года поддержал строительство второй АЭС.