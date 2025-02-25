В Казахстане утвердили район строительства АЭС
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Принято постановление правительства РК от 30 декабря 2024 года "О районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция", сообщает Zakon.kz.
"Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" – Жамбылский район Алматинской области", – говорится в документе.
Постановление вводится в действие с 25 февраля 2025 года.
Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, где в Казахстане можно построить АЭС.
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