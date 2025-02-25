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Право

В Казахстане утвердили район строительства АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 14:29 Фото: pexels
Принято постановление правительства РК от 30 декабря 2024 года "О районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция", сообщает Zakon.kz.

"Принять решение о районе строительства ядерной установки "Атомная электрическая станция" – Жамбылский район Алматинской области", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие с 25 февраля 2025 года.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года поддержал строительство второй АЭС.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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