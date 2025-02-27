Досаев объяснил острую необходимость строительства Конгресс-центра в Горном гиганте

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района затронул один важный вопрос. Градоначальник прокомментировал строительство Конгресс-центра в мкр. Горный гигант выше проспекта аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Выступая на мероприятии 27 февраля 2025 года, Досаев особо подчеркнул, что предполагаемый новый Конгресс-центр города будет находиться в государственной собственности.

"Средства из бюджета города будут выделены на инженерную инфраструктуру и благоустройство. Также будут привлечены частные спонсорские средства в рамках социальной ответственности". Ерболат Досаев

Также аким заверил, что все работы по выкупу земель проводятся строго в соответствии с законом.

Он добавил: "Те, кто не согласен с предложенными ценами, могут обратиться в суд".

"С некоторыми владельцами участков уже подписаны необходимые соглашения, и выплаты произведены. Главное, что основная часть земли находится в собственности города. Мы ни в коей мере не ущемляем права наших горожан". Ерболат Досаев

В заключительной части глава города отметил, что сейчас в мегаполисе отсутствует Конгресс-центр. Также заявил о слухах возле этой темы.

"Распространялись ложные слухи о том, что будет возведена коммерческая недвижимость. Хочу заверить жителей города, что коммерческой недвижимости не будет. Будет только Конгресс-центр. Со времен СССР, кроме Дворца республики, у нас не было построено других подобных объектов". Ерболат Досаев

Кроме того, Досаев рассказал о планах по улучшению качества воздуха в городе. Он надеется, что за счет снижения промышленных выбросов, а также регулирования транспортного сектора можно достичь ощутимых результатов.