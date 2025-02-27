#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.28
526.19
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
501.28
526.19
5.86
События

Досаев объяснил острую необходимость строительства Конгресс-центра в Горном гиганте

Алматы, вечерний Алматы, вид на город Алматы, виды Алматы, виды города Алматы вечером, фото - Новости Zakon.kz от 27.02.2025 11:22 Фото: Zakon.kz/Ян Благов
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района затронул один важный вопрос. Градоначальник прокомментировал строительство Конгресс-центра в мкр. Горный гигант выше проспекта аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Выступая на мероприятии 27 февраля 2025 года, Досаев особо подчеркнул, что предполагаемый новый Конгресс-центр города будет находиться в государственной собственности.

"Средства из бюджета города будут выделены на инженерную инфраструктуру и благоустройство. Также будут привлечены частные спонсорские средства в рамках социальной ответственности".Ерболат Досаев

Также аким заверил, что все работы по выкупу земель проводятся строго в соответствии с законом.

Он добавил: "Те, кто не согласен с предложенными ценами, могут обратиться в суд".

"С некоторыми владельцами участков уже подписаны необходимые соглашения, и выплаты произведены. Главное, что основная часть земли находится в собственности города. Мы ни в коей мере не ущемляем права наших горожан".Ерболат Досаев

В заключительной части глава города отметил, что сейчас в мегаполисе отсутствует Конгресс-центр. Также заявил о слухах возле этой темы.

"Распространялись ложные слухи о том, что будет возведена коммерческая недвижимость. Хочу заверить жителей города, что коммерческой недвижимости не будет. Будет только Конгресс-центр. Со времен СССР, кроме Дворца республики, у нас не было построено других подобных объектов".Ерболат Досаев

Кроме того, Досаев рассказал о планах по улучшению качества воздуха в городе. Он надеется, что за счет снижения промышленных выбросов, а также регулирования транспортного сектора можно достичь ощутимых результатов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Акима оштрафовали в Улытау
События
11:48, Сегодня
Акима оштрафовали в Улытау
Досаев рассказал, как решили проблемы с водоснабжением 50 тысяч алматинцев
События
11:40, Сегодня
Досаев рассказал, как решили проблемы с водоснабжением 50 тысяч алматинцев
Как будут выглядеть вагоны LRT
События
11:02, Сегодня
Как будут выглядеть вагоны LRT
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: