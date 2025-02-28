В Петропавловске будут созданы 74 сквера на территориях, пострадавших от паводка

Аким области Гауез Нурмухамбетов провел встречу с жителями Петропавловска, на которой около 30 горожан задали свои вопросы и получили подробные ответы.

В ходе встречи обсуждали ключевые вопросы и планы по развитию областного центра, согласно реализации поручений главы государства.

"В этом году мы продолжим наращивать тот темп развития, который был задан в прошлом году. Направляем значительные средства на благоустройство, инфраструктуру, ремонт дорог и дворов, а также на обеспечение жильем", – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба акимата СКО

В посте соцсетях аким области выделил ключевые направления. В этом году продолжится асфальтирование улиц города. Средний ремонт охватит 45 улиц, из которых 42 никогда не имели асфальтового покрытия. Задача на ближайшие 3 года – полностью уйти от грунтовых дорог.

"Благоустройство пострадавших территорий от паводков. Мы планируем там высадить 2000 деревьев, обустроить 74 сквера, детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, прогулочные зоны и установить освещение", – добавил глава региона.

Продолжится комплексное благоустройство дворов. Работы будут проводиться на 50 дворовых площадках в 15 кварталах города. Напомню, 254 двора все еще нуждаются в обновлении. Также ожидается реконструкция главной улицы города – Конституции Казахстана. Весной начнется работа по созданию комфортного пространства для пешеходов, что сделает улицу удобной и приятной для горожан и гостей города.