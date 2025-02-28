Повышение тарифов на грузовые перевозки прокомментировал политолог

Ранее в КТЖ объявили о повышении с 7 марта тарифов на услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке грузов на экспорт. Политолог оценил это решение, сообщает Zakon.kz.

Известный отечественный политолог Данияр Ашимбаев в своем Telegram-канале написал, что в этом году казахстанская экономика в целом столкнулась с крупным повышением тарифов. В то же время ряд отраслей, находящихся под государственным ценовым регулированием, оказался в ситуации, когда утвержденный тариф не покрывал себестоимость, даже с учетом перетока доходов от основной деятельности внутри госсектора. Среди таковых оказались и железнодорожные перевозки.

"Как известно, национальный тариф на грузовые перевозки является одним из самых низких в регионе – расценки КТЖ ниже российских почти в 2,7 раза, кыргызстанских – в 4,5 раза и узбекистанских – в 7 раз. Получается, что экспорт казахстанского сырья, а это основной перевозимый товар, больше обогащал соседей, нежели национального перевозчика. Вместе с тем "Қазақстан темір жолы " в новых сложных геополитических условиях активизировал модернизацию сетей и реализацию ряда инфраструктурных проектов, таких как строительство железных дорог Достык-Мойынты, Дарбаза-Мактаарал, обводная линия вокруг Алматинского узла, Мойынты-Кызылжар, Алтынколь-Жетыген. Эти проекты направлены на расширение логистических возможностей Казахстана", – считает эксперт.

По его мнению, военные действия в Европе и атаки хуситов на судоходство резко актуализировали востребованность Казахстана, но надо понимать, что есть ряд конкурентных проектов, которые КТЖ должно опередить.

"При этом возможности нацкомпании по развитию инфраструктуры и даже текущим ремонтным работам были ограничены тарифной политикой. Существенным фактором, который сдерживал тариф, было и давление крупных корпораций, занимающихся добычей и экспортом минерального сырья и заинтересованных в снижении своих затрат. Взвесив все "за" и "против", правительство поддержало повышение ж/д тарифов", – пишет Ашимбаев.

Он назвал это решение здравым и компромиссным, к тому же экономически направленным на переход от экспорта сырья к переработке и минимизирующим инфляционное воздействие на экономику.